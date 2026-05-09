En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta a Espanyol con la necesidad de escapar del descenso
Con el lateral como titular y el Niño Maravilla como suplente, los nervionenses requieren de una victoria contra los pericos para salir del fondo de LaLiga.
Minuto a minuto
Sevilla 0-0 Espanyol
Complicaciones para Gabriel Suazo
30′. El lateral chileno sufre un golpe en el tobillo, que lo deja adolorido. Tras una breve asistencia médica, reingresa a la cancha.
¡Ahora responde Vlachodimos!
25′. Ejuke falla en la salida del Sevilla y deja a Edu Exposito frente al golero de los andaluces. Allí, el griego manotea de forma salvadora para resguardar el 0-0.
¡Avisa el Sevilla!
6′. Isaac Romero desvió un remate con el taco y el portero Marko Dmitrovic la saca con una reacción felina.
¡Comienza el partido!
1′. Con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez esperando en el banquillo, el Sevilla juega ante Espanyol en un duelo clave para evitar el descenso.
La formación del Sevilla con Suazo como titular y Alexis Sánchez de suplente
¡Bienvenidos!
Damos inicio a la transmisión del duelo entre el Sevilla y Espanyol.
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