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    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    La edición 130 del choque entre piratas y papayeros terminó en un empate (1-1) que dará que hablar, a media luz en el Francisco Sánchez Rumoroso. Cuando los granates tenían la victoria en el bolsillo, en los descuentos llegó la igualdad del local, en una dudosa jugada que acabó validándose.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Coquimbo Unido y Deportes La Serena empataron en el clásico regional. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    En la continuidad de la fecha 18 de la Liga de Primera, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso acogió la edición 130 del clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Se trata de una de las rivalidades regionales más ácidas del país, que encontraba a ambos elencos con realidades distintas. Uno es animador del fútbol local y ad portas de jugar octavos de final de la Copa Libertadores. El otro está eclipsado por los logros del archirrival, y en la disputa por la permanencia.

    A media luz, porque la iluminación del estadio coquimbano funciona solo al 60% (tal como sucedió a mitad de semana contra San Marcos de Arica, por la Copa Chile), el duelo finalizó en un polémico empate 1-1. La visita estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos.

    Los papayeros, que llegaron al duelo con apenas una victoria como visitante en el Torneo Nacional, crearon la primera ocasión de gol. En rigor, se la generó Gonzalo Figueroa, quien sacó un zurdazo en los 4′ que dio en un poste. Esa fue una de las pocas oportunidades en las que la visita generó riesgo en el arco de Diego Sánchez. El ariete argentino saldría lesionado.

    Coquimbo, paulatinamente, empezó a llevar el trámite del compromiso. Aquello se reflejó en la posesión del balón del primer periodo, que alcanzó el 59%, más no en los remates a portería. Jugando con una oncena titular (Caputto no dosificó pensando en la Copa), al campeón vigente le faltó para inclinar la balanza con mayor fuerza.

    En el complemento, la tendencia se mantuvo. Los coquimbanos avanzaban sin efectividad. Los serenenses, por su lado, aguardaban por algún contragolpe. En los 55′, el portero José Tapia se lució con una doble atajada, evitando la apertura de los filibusteros. Buscando otras ideas, Caputto sacó al opaco Vadalá para el ingreso de Rodríguez.

    Club Deportes encontró una ventana abierta y no la desaprovechó. En los 66′, dio la sorpresa al anotar el 1-0 gracias a Felipe Chamorro. Con un local mal parado en defensa, Escalante da con el espacio y asiste a Bruno Gutiérrez. El ex Colo Colo aparece libre, cede atrás y el formado en Palestino convierte solo en área chica, en posición de 9.

    Con la ventaja mínima, la postura defensiva de los papayeros se profundizó. Coquimbo fue a buscarlo con sus herramientas, pero careció de claridad en el último tramo de la cancha. Recurrió demasiado a los centros como arma de ataque, sobre todo con la zurda de Juan Cornejo.

    El clásico terminó con un expulsado de cada lado. En los 89′, Manuel Fernández recibió la roja directa, luego de un intento de agresión contra Gonzalo Escalante, al frente del juez Diego Flores. Estaba todo dado para los granates. Pero de manera insólita, en el primer minuto añadido, Sebastián Díaz se hace expulsar y deja a su escuadra también con 10.

    El epílogo del duelo fue encendido, con el VAR de protagonista. En los 90′+5, Coquimbo Unido encuentra el 1-1 con tanto de Pablo Rodríguez. Sin embargo, se anula al instante porque, eventualmente, la pelota salió de la demarcación de la cancha. La revisión fue lenta y el propio árbitro Flores también chequeó la acción. Las imágenes de TV no eran las mejores para tomar una decisión. Finalmente, el juez determina que el balón no salió en su totalidad y valida el empate pirata.

    Con ánimos exaltados, los dos entrenadores se fueron expulsados. Todo sucedió en el epílogo. El resultado no deja conforme a ninguno, pero más a La Serena, que nuevamente deja escapar un triunfo en los minutos finales. Desde 2020 que los papayeros no le ganan al archirrival en Primera División. Mientras que los aurinegros deberán cambiar el chip y enfocarse en el duelo contra Platense del próximo miércoles.

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