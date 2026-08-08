Cuatro muertos deja grave accidente de un helicóptero en zona boscosa de Río de Janeiro

Accidente de un helicóptero en una zona boscosa de Río de Janeiro. Foto: Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Un helicóptero se estrelló este sábado en una zona boscosa de Río de Janeiro, Brasil, provocando la muerte de cuatro personas: el piloto de la aeronave y tres pasajeras, según un comunicado del Cuerpo de Bomberos local.

Medios brasileños, entre ellos O Globo, informaron de manera preliminar que las tres pasajeras son las colombianas Rocío Cubillos, Sofía Murillo y Wendy Manrique, quienes eran familiares y se encontraban de visita en la ciudad.

El piloto, en tanto, es Alessandro Rocha, quien tenía 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros.

La aeronave se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate por lo complejo del acceso al sector.

El accidente activó una respuesta de emergencia a media mañana, cuando el Cuerpo de Bomberos local recibió el aviso y envió equipos al lugar. La localización exacta de los restos demandó apoyo aéreo, ya que la nave cayó en una ladera cubierta de vegetación, de acuerdo con CNN Brasil.

Al menos cuatro personas murieron al caer un helicóptero en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, en el barrio de Alto da Boa Vista, en la ciudad de Río de Janeiro, sureste de #Brasil, informaron los bomberos.



Las autoridades confirmaron cuatro… pic.twitter.com/2KQBldbRlE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 8, 2026

Es así como los restos del helicóptero fueron detectados por un grupo de operaciones aéreas, lo que permitió orientar el avance de las brigadas terrestres hasta el lugar del impacto.

La operación de rescate movilizó a 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas, según consignó O Globo.

Los bomberos confirmaron que las víctimas quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, próxima a Vista Chinesa, un popular mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar.

Con el correr de las horas, el Gobierno de Colombia, a través de su cancillería, lamentó profundamente el accidente aéreo en el que fallecieron tres ciudadanas colombianas.

En una publicación en redes sociales además informó que “el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente y está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias pertinentes”.

Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), medidas inmediatas para aumentar la fiscalización y reforzar la seguridad de las operaciones en helicóptero en la ciudad.

En su publicación, Cavaliere además defendió la suspensión temporal de los vuelos panorámicos mientras la autoridad aeronáutica amplía la supervisión de este tipo de actividades.

Cabe recordar que el accidente de hoy se suma a la colisión aérea entre dos helicópteros, también en Río de Janeiro, que en junio pasado causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

La aeronave involucrada en el sinistro de hoy era un helicóptero Robinson R44, de matrícula PP-MFS, operado por Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., compañía dedicada a realizar recorridos turísticos sobre diferentes puntos de Río.

Según los datos de la ANAC, esta figuraba en condiciones normales de aeronavegabilidad y tenía un certificado válido hasta el 5 de junio de 2027. La aeronave también estaba autorizada para efectuar vuelos panorámicos, como consignó AFP.