Reducciones presupuestarias y nuevas normas: el fuerte debate que abrieron los Fondos de Cultura 2027

Controversia generó la publicación de las bases de los Fondos Concursables de Cultura 2027.

Las primeras en salir a la luz fueron las Becas Chile Crea, línea destinada a proyectos de formación académica a nivel nacional e internacional. Las reducciones generaron alarma y confusión en el sector, por lo que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) tuvo que aclarar los números: la convocatoria actual de todos los fondos contempla $41.405 millones, una reducción de 9,6% respecto a la anterior, de $45.780 millones.

Los cambios son múltiples y van más allá de las cifras. “Me pregunto y me gustaría que las autoridades respondieran cuál es la evidencia que se tomó para estos cambios”, formula Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales. “Se apela a un plan de acción 2026-2030 y no encontramos al menos hasta este momento ningún documento que se refiera a cuál es”, apunta.

Para Francisca Corvera, artista visual, magíster en patrimonio y gestión cultural y creadora del sitio web Fondos para Artistas, se está cambiando la política cultural. “Se disminuyen un poco los fondos, se hacen unos pequeños cambios en las bases y con eso parece que estuvieran rediseñando la política sin explicarla necesariamente”, concluye.

“Tanto en culturas como en las ciencias vemos que se está tocando el corazón de una política pública de Estado creada y sostenida- en gobiernos de distintos colores políticos- para evitar el dirigismo en estos ámbitos tan sensibles del conocimiento”, agrega Negrón.

”Contenido pornográfico”: el debate

Esta restricción en las bases ha generado debate: “No se considerarán proyectos cuyo contenido se encuentre dentro los mencionados en el artículo 2 de la ley N°19.846, letras d) y e)“.

Esta apunta a la ley sobre calificación de la producción cinematográfica, y se encuentra de forma transversal en todas las líneas, como por ejemplo en la de Guion original y adaptación literaria (Audiovisual), Fomento a la Creación (Libro y la lectura), Creación y/o producción de montajes escénicos (Artes Escénicas) o Difusión de la música nacional (Música), entre otras.

En específico, excluye el ”contenido pornográfico" o el “excesivamente violento”. Esta última ya existía en las líneas de videojuegos del Fondo Audiovisual.

“Pone por primera vez una explícita exclusión de temas para los fondos”, evalúa Negrón.

Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual, explica a Culto las motivaciones de esta restricción: “Sirve como resguardo. Hay gente que piensa que una película que financia el Estado de Chile con los impuestos no debería ser pornográfica, estamos limitando la postulación a películas pornográficas, no que en una película se vea una escena sexual ni erótica, eso no tiene nada que ver”. Sobre si existieron antecedentes que motivaron esta idea, responde: “Porque antes existía la posibilidad de hacerlo, y ahora no se va a poder. Yo creo que esto nace también por el tema del financiamiento de un festival de cine pornográfico, que tenía talleres”.

El festival de cine Excéntrico fue financiado a través de un Fondo de Fomento Audiovisual por alrededor de 60 millones de pesos.

Además, agrega que estas bases son aprobadas por los respectivos Consejos de cada línea: del Arte y la Industria Audiovisual, del Libro y la Lectura, de la Música Nacional y de las Artes Escénicas.

Sin embargo, Wilfredo Rosas, narrador oral, actor, director de teatro y consejero de las Artes Escénicas, señala que las posibilidades de rebatir esa restricción fueron nulas. “No dependía de nosotros, nos advirtieron claramente que era una directriz del ministerio. No podíamos rechazarla, o podíamos, pero no iba a influir en nada. Es una directriz que venía de arriba y que se iba a hacer sí o sí. La jurídica nos dijo que eso ya estaba definido”, revela.

Que una ley del mundo audiovisual se aplique a otras áreas también genera inquietudes. “Es una norma que está pensada para cine, no excluye temas, sino que clasifica, no es trasladable a otras disciplinas, entonces tiene varias complejidades. Otro punto delicado, es que esta ley califica obras hechas, y en los fondos concursables estás en proceso, visualizando proyectos”, agrega Negrón.

Desde el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) enfatizan en el punto. No funciona “para evaluar proyectos de creación artística en disciplinas como el teatro, la danza, la música, la literatura o las artes visuales. Estimamos que la incorporación del artículo 2, letras d) y e), de la Ley N.º 19.846 constituye el aspecto más preocupante de las nuevas Bases de Fondos Cultura 2027. Más allá de los efectos presupuestarios, se trata de una modificación que introduce, por primera vez, un criterio de inadmisibilidad basado en los contenidos de proyectos que aún no existen como obra terminada”.

“Eso se va a prestar para censura. ¿En qué instancia se va a decidir eso y quiénes van a decidirlo? No queda claro, es subjetivo. Puedo describir una obra de teatro que transcurre en un prostíbulo y cuyo principal personaje es un hombre que está enamorado de una prostituta. Entonces, a alguien eso le puede parecer inmoral y estoy describiendo a La negra Ester", sostiene Óscar Contardo, escritor, columnista de LT Domingo y exevaluador de proyectos.

Consultados al respecto, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, liderada por Carlos Lobos, envió por escrito esta explicación: “Esta exclusión no tiene por objeto censurar, ni pretende eliminar este tipo de producciones, busca que no sean financiadas con recursos de los fondos de fomento cultural (...) se busca focalizar los recursos de los Fondos en el apoyo de iniciativas que fomenten la producción cultural para una ciudadanía diversa en su amplio sentido.”.

“¿Por qué se toma una decisión así? ¿Cuál fue la evidencia? Durante 30 años no había necesidad de señalar algo así y hoy día se consideró necesario. ¿Qué fue?“, se pregunta Negrón.

Carlos Lobos, subsecretario de las Culturas y las Artes

Mayores reducciones: Becas Chile Crea

Según datos entregados por la cartera, las mayores reducciones se realizaron en las Becas Chile Crea (-52,6% en promedio) y en las líneas de Investigación (-39,9%) de cada uno de los fondos. De acuerdo al ministerio, la mayor reducción en esta área busca no afectar proyectos de otras líneas que generan más empleo.

Además, las bases cambian aspectos claves en sus directrices. “Un cambio notorio en las becas es que por primera vez se van a privilegiar áreas de estudio, diciendo: tú eres un artista, no puedes estudiar arte, solo puedes estudiar gestión cultural o marketing. Están diciendo hacia dónde ir con los estudios”, explica Francisca Corvera, expostulante y exevaluadora de fondos.

Asimismo, señala que ahora todas las líneas aumentaron en un 50% su actividad de transferencia, es decir, “la actividad posterior donde enseñas lo que aprendiste en tu formación”.

Fueron las becas del sector audiovisual las que presentan la más alta disminución, de un 64,4%, es decir, de $540 millones en 2026 a $192 millones en 2027. El monto máximo por proyecto pasó de $22,5 millones a $12 millones para formación presencial y $4 millones para formación online.

Daniel Laguna, secretario del fondo, explica que tras un análisis, se concluyó que “el tope era muy alto” y que “las becas que se postulaban históricamente son menos de la mitad”.

José Manuel Sandoval, presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, expresa su preocupación ante la rebaja que no contempla gastos operacionales. “Nos preocupa cómo se pueden utilizar esos recursos. Las nuevas bases privilegian matrícula, aranceles y materiales de estudio, mientras alojamiento, alimentación y traslados no pueden financiarse como gastos operacionales. En formación presencial, la asignación para el propio responsable queda limitada al 50% del monto solicitado, y en formación online ni siquiera se contempla esa asignación”, dice a Culto.

También, se elimina el Grupo C del Fondart Nacional, referida a Pueblos Originarios y Patrimonio. La Subsecretaría explica que el cambio “obedece a un necesario ordenamiento institucional, ya que estas temáticas son abordadas por la Subsecretaria del Patrimonio y la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios”. En el caso del Fondart Regional, el Grupo C fue eliminado debido a “las en las bajas postulaciones y selecciones en la línea, y por otra, en evitar la duplicidad de financiamiento con otras líneas del Fondo”, explican.

Cartas de recomendación y talleres literarios

Excluyendo las Becas Chile Crea, el Fondo del Libro y la Lectura es el fondo que mayor disminución presenta, con un 32,2% menos. Según la cartera, los recursos fueron redestinados a la participación de Chile como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027 ($4.300 millones).

La suma de nuevos documentos mínimos de postulación en la Línea Fomento a la Creación despertó las alertas. La solicitud de un portafolio que incluye “una carta de recomendación, acreditación de participación en talleres de escritura, residencias artísticas u otras instancias formativas del ámbito literario” pone en duda la exclusiva evaluación de la obra y no la carrera del autor. Además, podría excluir a talentos nuevos o figuras emergentes.

“Las propuestas son anónimas, los evaluadores no conocen la identidad de la autoría, se evalúa la obra. Todos esos requisitos los hizo alguien que no tiene idea de cómo funciona esto”, señala Oscar Contardo.

23/04/2026 - DIA DEL LIBRO 2026. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿Cuál será el papel de este nuevo elemento? La Subsecretaría de las Culturas y las Artes responde: “Este antecedente corresponde a un documento mínimo de postulación, por lo que su presentación es obligatoria. Si no se adjunta, la postulación será declarada fuera de convocatoria. No obstante, se trata de un documento no evaluable. Por esta razón, no será revisado por el comité de especialistas y se mantendrá el carácter ciego de la evaluación”. No obstante, no detallaron los criterios para añadir este ítem.

“La reducción de presupuesto y, por otro lado, el entorpecimiento de las bases a las postulaciones son una señal política contradictoria: mientras se promueve públicamente el fomento lector y el fortalecimiento de la industria del libro, en la práctica se reducen los recursos destinados a la cultura, relegando al libro y la lectura a un lugar secundario”, expresa a Culto Editoriales de Chile.

Otro punto agregado a algunas líneas incluye la inscripción de obras en el Registro de Propiedad Intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio.

¿Siempre los mismos?

Otra novedad tiene relación con la alternancia de ganadores de los fondos. El ministro de la cartera, Francisco Undurraga, señaló en mayo que en los últimos ocho años, el 14% de los RUT a quienes se les ha otorgado algún fondo, se llevan el 32% de los mismos. “Prueba que se le está dando a una cantidad muy pequeña de RUT, una cantidad muy importante del dinero”, explicó en Tolerancia Cero, de CNN.

Bajo esa directriz, de las 46 líneas de los Fondos de Cultura, 21 consideran la restricción de que ganadores en 2026 no pueden postular como responsables en 2027. “Aquí parecer partir de la idea de que había opacidad o poca transparencia”, puntualiza Negrón.

De acuerdo a información de la cartera, la alternancia viene siendo aprobada por los consejos sectoriales hace cinco años en la línea Fomento a la creación del Fondo del Libro y la Lectura y hace tres años para Becas Chile Crea e Investigación.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura), Jorge González, la idea de que “siempre ganan los mismos no tiene mucho asidero con la realidad”. Y explica: “Lo que nosotros hemos observado en los datos internos de la institución, es que un tercio de los postulantes que un año se lo ganan nunca antes se los han ganado y el otro tercio alguna vez se lo ganó”.

A mediados de mayo, el ministro Undurraga indicó la necesidad de “oxigenar” el entorno. El 27 de mayo de este año, el Mincap abrió las postulaciones para integrar comités de evaluadores de Fondos de Cultura.

No obstante, Jorge González apunta a un estudio de Anfucultura que “viene a echar por tierra esta premisa de que hay un sistema poco oxigenado”. Según los datos proporcionados, entre 2021 y 2026, el 52,6% del universo de evaluadores del Fondart Nacional solo participó en una convocatoria.

“Lo que hemos visto en este periodo, de parte de las autoridades, fundamentalmente del ministro, es una verdadera campaña de desinformación y de desprestigio institucional, en particular de los fondos concursables. Se han señalado varias premisas que no tienen sustento en la evidencia y en base a eso se han impulsado cambios”, reflexiona González.