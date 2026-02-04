“Excéntrico” fest: los detalles del polémico festival de cine para adultos financiado por el Ministerio de las Culturas

El festival se realizó la última semana de enero en Valparaíso, bajo el argumento de “cuestionar el estigma de la creación de pornografía, reivindicando su valor artístico, político, terapéutico, libidinal, pedagógico y comunitario”.

Enfocado en mayores de 18 años, la entrada general del evento tenía el valor de $5.000, con promociones de dos personas por $8.000 y cinco por $15.000.

Desde el Ministerio de las Culturas, explicaron que el proyecto “se adjudicó a un fondo concursable”.

Sin embargo, diputados de la UDI calificaron el financiamiento como un uso inadecuado de recursos fiscales y argumentaron que el “Estado no puede tratar la pornografía como si fuera una expresión cultural“.