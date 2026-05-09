Un poco más de oxígeno: Elche de Lucas Cepeda rescata un punto contra Alavés en un duelo clave por la lucha del descenso

Cada fecha de LaLiga es una ‘final’ para el Elche de Lucas Cepeda. Al igual que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el elenco franjiverde se encuentra inmerso en una dramática lucha por no descender de categoría en el fútbol español.

En la fecha 35, el equipo del ex Colo Colo recibió al Deportivo Alavés, en un partido fundamental para evitar la relegación. Esto se debe a que los babazorros también marchan en una posición comprometedora, con solo dos unidades menos.

Por este motivo, para cualquiera de los dos era imperioso un resultado positivo. Sin embargo, ambos se tuvieron que conformar con la repartición de puntos. En el balance general, y por cómo se dio el trámite del juego, la igualdad por 1-1 parece ser más satisfactoria para el Elche.

⚠️ Final del partido (o lo que se ha jugado de él)#ElcheAlavés pic.twitter.com/Ez3vCINZHh — Elche Club de Fútbol (@elchecf) May 9, 2026

Sin minutos para el chileno

Cepeda estuvo todo el partido en el banco de suplentes, mientras que Matías Dituro fue titular en la portería. A los 51’, el otrora golero de Universidad Católica no pudo evitar el tanto de penal de Toni Martínez, que desató todas las alarmas del público local en el estadio Martínez Valero.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 72′, fue el momento de la tranquilidad para los ilicitanos. El hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez marcó el tanto del empate, con un cabezazo furioso, acumulando su sexto festejo de la campaña.

Tras rescatar el 1-1, el Elche escaló a las 13° casilla con 39 puntos, mientras que el Alavés se mantiene en zona de descenso (18°) con 37 unidades. Eso sí, los franjiverdes todavía pueden ceder ubicaciones si es que equipos como el Valencia, Mallorca, Girona o Sevilla ganan sus compromisos en esta jornada.