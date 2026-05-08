SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jorge Fossati explica por qué no llegó a la U: “Trataron de desprestigiarme públicamente; me sentí en un casting”

    El longevo técnico uruguayo fue uno de los primeros entrevistados tras la salida de Paqui Meneghini, pero fue descartado. “Salieron cosas tergiversadas”, aseguró a El Deportivo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El DT uruguayo Jorge Fossati aclaró por qué no llegó a la U. FOTO: Photosport. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

    El técnico uruguayo Jorge Fossati vivió una historia particular con Universidad de Chile. Tras la salida del técnico Francisco Paqui Meneghini, el profesional de 73 años fue uno de los primeros entrevistados por el director deportivo Manuel Mayo. Sin embargo, fue descartado por la secretaría azul, la que finalmente se decantó por Fernando Gago. En conversación con El Deportivo, el técnico oriental, hoy en el Liverpool de su país, cuenta los pormenores de su no llegada al cuadro estudiantil.

    ¿Cómo vive esta nueva etapa de regreso en su país?

    Sí, bueno, todo depende de las motivaciones que usted tenga, porque, a ver, no es que trabajo en un equipo donde yo soy el dueño.

    Pero sigue incentivado para el día a día en el fútbol…

    Gracias a Dios he tenido propuestas permanentes. Bueno, si no las tuviera, no sé si seguiría con la misma pasión. Tal vez era la hora de que pensáramos en el retiro, pero cuando siguen llamándote y proponiendo cosas importantes que aceptás, no aceptás y tenés variantes; eso hace que el fuego siga prendido.

    ¿Se podría decir que usted siempre seguirá ligado a la actividad?

    Puede ser. En estos cuatro meses pude haberme ido diez veces a otros lugares o aceptar propuestas de aquí mismo, de Uruguay. Y no es que salí corriendo a ninguna propuesta, acepté la de Liverpool porque hoy es uno de los clubes, si no, el club más serio y más organizado del país.

    ¿Por qué no llegó a Universidad de Chile?

    Bueno, porque en la conversación, en la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva. Porque cuando él me nombró la palabra, porque yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética.

    ¿Y qué le dijo?

    Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar. Y él me dijo que sí, que por eso habían empezado, como fue que me dijo, una ronda de entrevistas. Y bueno, será que tengo muchos años. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije.

    ¿Cómo siguió esa conversación?

    Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a esto, yo siempre creo lo mismo, para que las cosas lleguen a buen puerto. Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás.

    ¿Cree que hubo alguna otra razón de fondo?

    Lamentablemente, después salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que si tengo algún problema con algún directivo lo voy a decir públicamente? Una cosa que no sé de dónde salió… y no sé qué otras cosas salieron que no me acuerdo, pero cosas tergiversadas, eso fue lo que no me gustó.

    ¿Le molestó la situación?

    Mira, si de alguna manera si yo accedí a la entrevista con él, a la llamada del gerente, es porque consideró que era una propuesta que yo debía escuchar con mucha atención. La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba, si no, no lo hubiera escuchado. Pero bueno, lamentablemente no sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses.

    ¿Por qué lo dice?

    Hay empresarios que patean para cualquier lado, y hay prensa que repite cualquier cosa. Algunos porque no les importa si están diciendo lo que corresponde o no, y otros porque simplemente hacen mandado, y no quiero ser más explícito. Entonces, qué sé yo, serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente. Lo lamento, porque la verdad que era algo que me entusiasmaba.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileJorge FossatiEntrevista a Jorge FossatiLiverpool de Uruguay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Barros afirma que lucha contra secuestros exige “una decisión de Estado de superar este fenómeno”

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Carol Bown: “Me gustaría que los alcaldes pudiéramos ser parte del comité político”

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    Incendio afectó a local comercial en Santiago centro: fuego se encuentra ya contenido y no hay peligro de propagación

    Lo que se sabe de la muerte de Víctor Hugo Quero, el “preso político” al que su madre buscó más de un año en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    2.
    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    3.
    “Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

    “Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

    4.
    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

    5.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman show de Hayley Williams en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Confirman show de Hayley Williams en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Fiscal Barros afirma que lucha contra secuestros exige “una decisión de Estado de superar este fenómeno”
    Chile

    Fiscal Barros afirma que lucha contra secuestros exige “una decisión de Estado de superar este fenómeno”

    Carol Bown: “Me gustaría que los alcaldes pudiéramos ser parte del comité político”

    Incendio afectó a local comercial en Santiago centro: fuego se encuentra ya contenido y no hay peligro de propagación

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles
    Negocios

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    CMPC reduce sus ganancias 50% el primer trimestre en medio de “un entorno aún desafiante”

    Megarreforma es aprobada en general en la Comisión de Hacienda solo con los votos del oficialismo

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar
    Tendencias

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Fin de semana congelado en la Región Metropolitana: las mínimas caerán este día

    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos
    El Deportivo

    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

    “Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”
    Cultura y entretención

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    La cantante Bonnie Tyler fue puesta en coma inducido tras una cirugía de emergencia

    Masquemusica presenta su nuevo disco “La Belleza de Lo Roto”: sanar, reír y seguir después del quiebre

    Lo que se sabe de la muerte de Víctor Hugo Quero, el “preso político” al que su madre buscó más de un año en Venezuela
    Mundo

    Lo que se sabe de la muerte de Víctor Hugo Quero, el “preso político” al que su madre buscó más de un año en Venezuela

    Beijing confirma un ataque contra un petrolero con tripulación china en Ormuz pero descarta víctimas

    Irán incauta un petrolero sospechoso de “intentar afectar las exportaciones de petróleo”

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello