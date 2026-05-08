Jorge Fossati explica por qué no llegó a la U: “Trataron de desprestigiarme públicamente; me sentí en un casting”

El técnico uruguayo Jorge Fossati vivió una historia particular con Universidad de Chile. Tras la salida del técnico Francisco Paqui Meneghini, el profesional de 73 años fue uno de los primeros entrevistados por el director deportivo Manuel Mayo. Sin embargo, fue descartado por la secretaría azul, la que finalmente se decantó por Fernando Gago. En conversación con El Deportivo, el técnico oriental, hoy en el Liverpool de su país, cuenta los pormenores de su no llegada al cuadro estudiantil.

¿Cómo vive esta nueva etapa de regreso en su país?

Sí, bueno, todo depende de las motivaciones que usted tenga, porque, a ver, no es que trabajo en un equipo donde yo soy el dueño.

Pero sigue incentivado para el día a día en el fútbol…

Gracias a Dios he tenido propuestas permanentes. Bueno, si no las tuviera, no sé si seguiría con la misma pasión. Tal vez era la hora de que pensáramos en el retiro, pero cuando siguen llamándote y proponiendo cosas importantes que aceptás, no aceptás y tenés variantes; eso hace que el fuego siga prendido.

¿Se podría decir que usted siempre seguirá ligado a la actividad?

Puede ser. En estos cuatro meses pude haberme ido diez veces a otros lugares o aceptar propuestas de aquí mismo, de Uruguay. Y no es que salí corriendo a ninguna propuesta, acepté la de Liverpool porque hoy es uno de los clubes, si no, el club más serio y más organizado del país.

¿Por qué no llegó a Universidad de Chile?

Bueno, porque en la conversación, en la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva. Porque cuando él me nombró la palabra, porque yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética.

¿Y qué le dijo?

Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar. Y él me dijo que sí, que por eso habían empezado, como fue que me dijo, una ronda de entrevistas. Y bueno, será que tengo muchos años. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije.

¿Cómo siguió esa conversación?

Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a esto, yo siempre creo lo mismo, para que las cosas lleguen a buen puerto. Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás.

¿Cree que hubo alguna otra razón de fondo?

Lamentablemente, después salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que si tengo algún problema con algún directivo lo voy a decir públicamente? Una cosa que no sé de dónde salió… y no sé qué otras cosas salieron que no me acuerdo, pero cosas tergiversadas, eso fue lo que no me gustó.

¿Le molestó la situación?

Mira, si de alguna manera si yo accedí a la entrevista con él, a la llamada del gerente, es porque consideró que era una propuesta que yo debía escuchar con mucha atención. La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba, si no, no lo hubiera escuchado. Pero bueno, lamentablemente no sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses.

¿Por qué lo dice?

Hay empresarios que patean para cualquier lado, y hay prensa que repite cualquier cosa. Algunos porque no les importa si están diciendo lo que corresponde o no, y otros porque simplemente hacen mandado, y no quiero ser más explícito. Entonces, qué sé yo, serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente. Lo lamento, porque la verdad que era algo que me entusiasmaba.