Un pago anual: cuánto recibe la Universidad de Chile por el contrato de concesión con Azul Azul

El club Universidad de Chile vive días complicados fuera de la cancha. Hace algunas semanas Michael Clark dejó el directorio de Azul Azul y la concesionaria debió escoger una nueva directiva que acabó siendo liderada por Cecilia Pérez.

A aquello se sumó que este lunes el Centro Deportivo Azul (CDA) fue allanado en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente por el caso de la administradora general de fondos Sartor AGF. La diligencia también incluyó el domicilio de Michael Clark, expresidente de la concesionaria, además de otros inmuebles vinculados a sociedades relacionadas con el exdirectivo.

Según antecedentes recabados por El Deportivo, se incautaron cajas, computadores, cartas, carpetas y hasta actas de directorio, entre otros documentos considerados de interés para la investigación.

Todos estos movimientos son seguidos de cerca por la Universidad de Chile. La Casa de Estudios, que tiene representantes dentro del propio directorio de Azul Azul, tiene que velar por sostener el buen nombre de la institución, un punto clave al momento de cederle el nombre al club de fútbol profesional.

A finales de noviembre de 2025, después de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) diera a conocer la sanción contra los directores de Sartor Administradora General de Fondos, incluido Michael Clark, el académico Andrés Weintraub manifestó su molestia por lo sucedido e indicó cuál es el monto que recibe la Universidad de Chile por la concesión a Azul Azul.

“Las acusaciones son muy graves. Llegando a Chile me voy a informar más, pero es todo muy grave. La parte legal está abierta, pero desde lo valórico me deja muy preocupado”, señaló el docente en aquel momento.

“No sé si debe renunciar. Hay que recordar que él tiene mayoría en el directorio y tiene derecho a defenderse, pero esto es muy grave desde lo valórico, te insisto”, continuó.

Además, respondió a las críticas que acusaban que la casa de estudios evita tomar medidas por el royalty anual que recibe por ceder el nombre a la concesionaria. “He escuchado en muchas personas que la casa de estudios no se pronuncia por el dinero. El presupuesto de la Universidad de Chile es de US$ 1.000 millones al año, y del club recibe cerca $ 300 o $ 400 millones. Es nada, es insignificante... es insultante cuando se habla que la Universidad no se pronuncia por el dinero que recibe del club. La Casa de Estudios ya se pronunciará cuando lo estime conveniente”, avisaba.

Rosa Devés: “Los símbolos hay que cuidarlos”

A su vez, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, tomó la palabra. La bioquimica no ocultó el malestar que generó en la Casa de Estudios la sanción por el manejo de la sociedad anónima deportiva. “La preocupación no es solo de ahora. Por supuesto que ahora la preocupación es mayor, como estamos preocupados muchos chilenos y chilenas, y también la Universidad”, expuso.

“Estamos preocupados, atentos y siempre con la responsabilidad de defender nuestros valores, nuestra misión, nuestro símbolo; lo que entrega la Universidad de Chile, ni más ni menos. Los símbolos hay que cuidarlos. Al ser de la Universidad, es de todas y todos las chilenos”, agregó.