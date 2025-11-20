BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Director de la casa de estudios en Azul Azul se descarga: “Es insultante que digan que no nos pronunciamos por el dinero”

    Andrés Weintraub, el académico que tiene un cupo en la concesionaria estudiantil, aborda las complicaciones administrativas que hoy enfrenta el club.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Matías Parker
    “Es insultante que digan que no nos pronunciamos por el dinero”: la Universidad de Chile responde a las críticas por Azul Azul. . Por @udechile

    La U vive una semana compleja. Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer la sanción contra los directores de Sartor Administradora General de Fondos, incluido Michael Clark.

    El presidente de Azul Azul recibió una sanción de 65.000 UF y una inhabilidad temporal de cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal en las entidades contempladas en el artículo 36 y el inciso primero del artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980. El ingeniero hoy se anota como controlador mayoritario de la sociedad anónima que administra al club.

    La situación generó diversas reacciones al interior de la concesionaria. Los representantes de la Casa de Estudios sacan la voz. Héctor Humeres, fue claro en su diagnóstico. “La situación de Clark no le hace bien al club. ¿Si debe renunciar? Es algo que él debe analizar, pero claramente lo que está pasando no le hace bien a la institución”, dijo a El Deportivo. El abogado y académico sostuvo que la decisión del presidente de Azul Azul de no dar un paso al costado “inquieta” y que la apelación que presentará ante la CMF podría no ser el camino más conveniente.

    Andrés Weintraub también se pronunció. “Las acusaciones son muy graves. Llegando a Chile me voy a informar más, pero es todo muy grave. La parte legal está abierta, pero desde lo valórico me deja muy preocupado”, dice el académico. “No sé si debe renunciar. Hay que recordar que él tiene mayoría en el directorio y tiene derecho a defenderse, pero esto es muy grave desde lo valórico, te insisto”, señala.

    El docente, de paso, responde a las críticas que acusan a que la casa de estudios evita tomar medidas por el royalty anual que recibe por ceder el nombre a la concesionaria. “He escuchado en muchas personas que la casa de estudios no se pronuncia por el dinero. El presupuesto de la Universidad de Chile es de US$ 1.000 millones al año, y del club recibe cerca $ 300 o $ 400 millones. Es nada, es insignificante... es insultante cuando se habla que la Universidad no se pronuncia por el dinero que recibe del club. La Casa de Estudios ya se pronunciará cuando lo estime conveniente”, avisa.

    La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, junto a Michael Clark.

    La voz de la rectora

    La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, tomó la palabra. La bioquimica no ocultó el malestar que generó en la Casa de Estudios la sanción por el manejo de la sociedad anónima deportiva. “La preocupación no es solo de ahora. Por supuesto que ahora la preocupación es mayor, como estamos preocupados muchos chilenos y chilenas, y también la Universidad”, expuso.

    “Estamos preocupados, atentos y siempre con la responsabilidad de defender nuestros valores, nuestra misión, nuestro símbolo; lo que entrega la Universidad de Chile, ni más ni menos. Los símbolos hay que cuidarlos. Al ser de la Universidad es de todas y todos las chilenos”, agregó.

    “Esperamos que estas crisis resulten, de alguna manera, en un futuro distinto. Nosotros eventualmente vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul, creo que eso es necesario. Se debe proteger mejor a la Universidad de este tipo de acciones. Estamos pendientes de eso”, enfatizó.

    En esa línea, se refirió a los representantes de la institución educativa en el club. “Un símbolo es reflejo de un espíritu. Es muy importante, no es algo menor. Ahora, nuestros directores forman parte del directorio de Azul Azul. Siempre lo digo, son ejemplares profesores, rectos, académicamente son extraordinariamente respetados, así que vamos a trabajar junto a ellos en esta gran crisis”, complementó.

    “En la Universidad no mandamos instrucciones de nada. Conversamos, dialogamos, reflexionamos, conocemos bien los hechos, razonamos sobre ellos y lo vamos a hacer en conjunto. Es muy importante su visión y sabemos que han estado ahí un buen tiempo. Su rol es muy difícil y por lo tanto, mucho respeto a ellos”, puntualizó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalUniversidad de ChileAzul AzulLa URosa DevésAndrés WeintraubHéctor Humeres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La ONU expresa su “preocupación” por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    3.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    4.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    5.
    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central
    Chile

    Persona es baleada en la cabeza en plena vía pública en Estación Central

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tragedia en Torres del Paine: recuperan los cinco cuerpos y evacúan a los sobrevivientes entre reproches a Conaf

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones
    Negocios

    Utilidades de SQM suben 35,7% en el tercer trimestre y aporte a Corfo alcanza a US$70 millones

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones

    Presupuesto: oposición advierte que gobierno deberá negociar ajuste de ingresos y gastos en el Senado antes de votar partidas

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania
    Tendencias

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Científicos crean un robot que viaja por la sangre para administrar medicamentos: así es cómo se ve

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030
    El Deportivo

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030

    El millonario motivo por el que la directiva del Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que deje de hacer goles

    Histórico uruguayo critica el trabajo de Marcelo Bielsa: “Los jugadores lo han manifestado varias veces y sigue todo igual”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E
    Cultura y entretención

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte
    Mundo

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    La ONU expresa su “preocupación” por el ataque israelí en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

    Israel anuncia que ha desarticulado una red de Hamas que planeaba atentar en Alemania

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?