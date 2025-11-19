“Algunas veces lo he querido más, otras veces menos”: figura del Betis revela fuertes roces con Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini sigue generando elogios por su presencia en el Betis. Después de estar por más de cuatro temporadas a cargo de la dirección técnica del club, ha surgido un jugador que ha debido buscar la polifuncionalidad para cumplir con las tareas que le ha puesto el Ingeniero. Una situación que en más de algún momento le generó resquemor hacia el técnico chileno.

Se trata de Aitor Ruibal, quien está a punto de cumplir 10 años de vínculo con el club. Al defensa le ha tocado ver de cerca la evolución del equipo desde la llegada del entrenador nacional al banco.

Si bien sus características lo llevaron a prepararse como delantero, tras la llegada de Pellegrini al equipo andaluz ha debido adaptarse y sacar a relucir su polifuncionalidad para estar presente en los partidos, y así cumplir con las exigencias del exadiestrador del Real Madrid, Manchester City y Villarreal, entre otros.

Las confesiones de Aitor Ruibal, figura del Betis: “Con Manuel Pellegrini he tenido muchas idas y venidas”

De esta forma, con el chileno al mando, Aitor Ruibal ha tenido que cumplir en diferentes posiciones, dependiendo de lo que haga falta por suspensiones o lesiones de compañeros: desde lateral derecho o izquierdo, hasta la de delantero.

“Mis características me hacen un poco más fácil el trabajo. Siempre tengo que estar muy concentrado y cambiar el chip rápido”, señaló el futbolista en diálogo con Diario de Sevilla después de haber extendido su contrato hasta junio de 2028.

“Porque el día anterior he entrenado de delantero centro y al día siguiente juego de lateral. Hasta que asumí ese rol fue difícil. Con el míster he tenido muchas idas y venidas, pero nunca en plan mal. Al final, los jugadores siempre quieren jugar todo”, expuso sobre el proceso de adaptación a las exigencias de Pellegrini.

“Algunas veces lo he querido más, otras veces menos, pero el míster ha sido muy importante para mí”, reconoció más adelante.

Luego, profundizó en lo último. “Fue el que me dio primeramente la oportunidad de pertenecer a la primera plantilla. Soy uno de los jugadores con más partidos con él aquí en el Betis y sigo aprendiendo de él un poquito más cada día”, resaltó.

Evidencia de aquello es que desde la llegada del chileno al banco ha estado presente en 185 partidos, llegando a anotar 11 goles y entregar 15 asistencias.