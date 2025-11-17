BLACK SALE $990
    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Una extraña controversia se desata en África tras la denuncia de Éric Chelle.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: "La gente de Congo nos estaba haciendo vudú".

    Nigeria no clasificó al Mundial de 2026 tras caer por penales ante la República Democrática del Congo, en el repechaje africano disputado este domingo. La sorpresa fue mayúscula. Y aumentó tras el encuentro, cuando el seleccionador nigeriano, Éric Chelle, acusó a integrantes del cuerpo técnico rival de realizar “actos de vudú” durante la definición.

    El técnico, de origen maliense, protagonizó un cruce con el entrenador congoleño Sébastien Desabre y parte de su staff al término del partido. Luego, en la zona mixta, afirmó que durante la tanda observó acciones que, a su juicio, influyeron en el resultado. “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo”, señaló.

    Consultado por detalles, respondió que no logró identificar con precisión los movimientos: “Hizo algo así, no sé si con una botella de agua o algo por el estilo”, dijo, mientras movía su brazo.

    Nigeria llegó a esta instancia tras derrotar el jueves a Gabón por 4-1 en el repechaje entre los mejores segundos de la fase anterior. Este domingo igualó 1-1 con R.D. Congo y cayó 4-3 en la definición.

    En la definición, Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi fallaron sus disparos. Los últimos dos fueron contenidos por el arquero Timothy Fayulu, quien ingresó en los minutos finales del tiempo extra en reemplazo del titular Lionel Mpasi.

    Con el triunfo, la República Democrática del Congo avanzó al repechaje intercontinental que se disputará en marzo próximo en Guadalajara y Ciudad de México. Allí, seis selecciones competirán en dos mini torneos para obtener los últimos cupos a la Copa del Mundo. En esa instancia está instalado Bolivia.

    En caso de clasificar a Estados Unidos, México y Canadá 2026, sería la primera participación mundialista del país bajo su denominación actual. La única aparición que tienen en una cita global fue en Alemania 1974, cuando compitió como Zaire. En aquella oportunidad cerró su participación sin puntos ni goles, en un grupo integrado por Escocia, Brasil y Yugoslavia.

