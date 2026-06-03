“El mejor de la historia, por lejos”: Iván Zamorano escoge a su seleccionado chileno favorito

La figura de Iván Zamorano causa respeto tanto en el fútbol chileno como en el mexicano. Por lo mismo, el exdelantero fue sometido por la televisión azteca a un ejercicio en el que debió escoger entre figuras de ambos países.

En un video que fue publicado por Telemundo, Bam Bam fue comparando entre distintos seleccionados. Allí, por ejemplo, puso a Rafa Márquez por sobre Gary Medel.

Sin embargo, hubo algunos enfrentamientos que lo llevaron a explicar de forma más acabada su predilección. Todo comenzó con el enfrentamiento entre Claudio Bravo y Memo Ochoa, quien se prepara para su sexto Mundial. Zamorano no dudó y escogió al guardameta nacional.

Y en el momento del enfrentamiento entre Elías Figueroa y Claudio Suárez, dejó claro que “Elías Figueroa, lejos. El mejor jugador en la historia de Chile”.

Alexis Sánchez también ganó el mano a mano contra Chicharito Hernández y Marcelo Salas sobre Jared Borgetti.

Un cruce que lo hizo dudar fue entre Arturo Vidal y Andrés Guardado: “Esta está pareja. Los dos con un historial maravilloso, pero me quedo con Arturo Vidal”, comentó.

A continuación, Cauhtémoc Blanco ganó el cara a cara con Jorge Valdivia, pero Giovani Dos Santos no pudo hacer nada contra Fabián Estay. Eso sí Gerardo Torrado se llevó la preferencia sobre Clarence Acuña.

En el último tramo, se dio una igualdad entre Charles Aránguiz y Pável Pardo. “Los dos guerreros, los dos le pegaban a la pelota de forma extraordinaria. Los dos trascendentales. Creo que es la única en la que puedo decir empate”.

Por último, surgieron los nombres de Iván Zamorano y Hugo Sánchez, ambos con pasado en el Real Madrid.

“Yo a Hugo lo admiré muchísimo. Me costó mucho llegar después de todo lo que hizo él en Real Madrid”, indicó de entrada.

“Pero sin lugar a dudas siempre me he sentido un ganador y trascendental en la historia del fútbol chileno, así que vamos por Bam Bam”, cerró Iván Zamorano.

Cabe señalar que México, uno de los países sede del Mundial de Norteamérica 2026, integra el Grupo A de la competencia.

De hecho, será la selección encargada de dar el puntapié inicial de la Copa este 11 de junio cuando se mida a Sudáfrica, repitiendo el duelo inaugural de Sudáfrica 2010. Los otros integrantes de la zona son Corea del Sur y República Checa.