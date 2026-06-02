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    Alexander Zverev vence a Rafael Jódar y da un paso clave para el sueño de conquistar su primer grand slam en Roland Garros

    El número tres del mundo se impuso a la joven promesa española en tres sets y avanza firme hacia el obetivo de consagrarse en París.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alexander Zverev alcanzó su quinta semifinal en Roland Garros. Foto: Philippe Montigny / FFT.

    Alexander Zverev está a solo dos partidos de cumplir su sueño de conquistar el primer grand slam de su carrera en Roland Garros. Tras la sorpresiva derrota de Jannik Sinner en la segunda ronda, el alemán asoma como el jugador de mejor ranking en el cuadro principal (3º) y hasta acá ha sabido lidiar con esa presión, dando una nueva prueba en los cuartos de final tras superar al español Rafael Jódar (29º), por 7-6(3), 6-1 y 6-3.

    El partido se jugó con el techo retráctil por la amenaza de lluvia, lo que bajó la temperatura en el interior de la Philippe Chatrier y también cambió las condiciones de juego. El duelo invitaba a la expectativa entre un Sascha que busca quedar en la historia en París y el hispano, que está transformado en la gran promesa de su país.

    La experiencia del alemán fue clave para levantar un 5-2 en el primer set y forzar todo al desempate, donde hizo valer sus galones para quedarse con un primer parcial que parecía escapársele. Un golpe al mentón que marcó el rumbo del encuentro.

    La segunda manga fue un verdadero paseo. A partir del cuarto juego, las cosas tomaron un camino definitivo y ya el joven talento español poco pudo hacer ante la jerarquía y la potencia de su adversario.

    El último set fue una muestra de solidez por el lado de Zverev y el amor propio de Jódar, pero ya las cartas estaban echadas y el número tres del mundo cerró, en dos horas y 25 minutos, su clasificación a sus quintas semifinales en París, donde enfrentará al ganador del partido entre el brasileño Joao Fonseca (32º) y el checo Jakub Mensik (27º).

    La alegría de Sascha

    “Fue complicado”, reconoció Sascha, apenas terminó el partido. “Él encontró el ritmo en el primer set y yo no. Mis tiros se quedaban muy cortos y tuve que defenderme. Las condiciones (con techo cerrado) eran completamente diferentes. La tensión de las cuerdas era diferente, la reacción de la pelota era diferente. La pelota no botaba tan alto, así que darle mucho efecto no funcionaba, por lo que tuve que tirar un poco más plano”, explicó sobre las claves de su victoria.

    “Él estaba jugando increíble y me superó al inicio del primer set, pero conseguí remontar y él se puso un poco nervioso en el juego para cerrar el set. Entonces, aproveché bien mis oportunidades y después hice un buen partido”, destacó.

    Más sobre:TenisRoland GarrosAlexander ZverevRafael Jódar

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