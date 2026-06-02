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    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    El nuevo CEO reemplazará el cargo que hasta la fecha ocupó Jaime Rivera, gerente general de Mantos Blancos, quien asumirá el mismo cargo en Santo Domingo.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Nuevo CEO de Mantos Blancos, Christian Caviedes

    La canadiense Capstone Copper informó cambios internos en la dirección de dos de sus faenas en el país.

    Jaime Rivera, ingeniero industrial e ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, dejará su cargo como gerente general de Mantos Blancos, yacimiento de cobre ubicado en la Región de Antofagasta, para asumir con el mismo cargo la dirección de Santo Domingo en Atacama. Ambas faenas controladas por la minera canadiense.

    Nuevo CEO de Santo Domingo, Jaime Rivera Nadia Pedamonte Piñones

    “En su nuevo rol, Rivera tendrá la responsabilidad de coordinar distintas funciones de Capstone Copper durante la etapa de ingeniería y construcción de Santo Domingo, trabajando de manera integrada con el Director del Proyecto Santo Domingo, Sergio Gaete. Asimismo, liderará el desarrollo del plan de alistamiento operacional, la puesta en marcha y la futura operación del proyecto”, dijo la compañía.

    En su reemplazo, llega como CEO a partir del 1 de julio Christian Caviedes, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, quien hasta mayo de 2024 fue gerente general de la división Chuquicamata de Codelco.

    “Estos movimientos reflejan el compromiso de Capstone Copper con el fortalecimiento de sus operaciones y el desarrollo de proyectos estratégicos para el futuro de la compañía en Chile”, apuntó el SVP Chile de Capstone Copper, James Whitaker.

    Más sobre:Christian CaviedesCapstone CopperCodelcoChuquicamataMantos BlancosJavier RiveraSanto DomingoEjecutivos

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