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    Política

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    La anuncio surge como respuesta a una ofensiva paralela de la oposición, que -a partir de una indicación del diputado Jorge Brito- logró incrustar en la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, un artículo para crear un sistema de sala cuna universal.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    KARIN POZO

    El 15 de junio es el plazo que impuso el Presidente José Antonio Kast en su cuenta pública para ingresar la indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna.

    Si bien ello no garantiza un respaldo automático de las distintas fuerzas políticas, la apuesta de La Moneda es tratar de encauzar a través de esas enmiendas la discusión de esta iniciativa que ha tenido una accidentada tramitación.

    El anuncio presidencial surge, además, como respuesta a una ofensiva paralela de la oposición, que -a partir de una indicación del diputado Jorge Brito (Frente Amplio)- logró incrustar en el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, un artículo para crear un sistema de sala cuna universal.

    Aunque aquella propuesta fue desechada en un principio por ser inadmisible e inconstitucional (por irrogar gasto fiscal y salirse las ideas matrices de la megarreforma), la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, defendió la indicación de Brito en jornada de votación del 20 de mayo.

    Apoyo oficialista

    Sorpresivamente el alegato de la frenteamplista, no solo fue respaldado por los legisladores opositores, entre ellos los del PDG, sino también por cinco diputadas del oficialismo: Alejandra Valdebenito (UDI), Natalia Romero (UDI), Francesca Muñoz (PSC), Sara Concha (PSC) y Claudia Reyes (republicana, quien según la versión de su bancada se equivocó al votar).

    Con ello, la indicación del Frente Amplio quedó incorporada a la megarreforma, en una suerte de ley dentro de otra ley.

    Aunque el texto fue despachado así por la Cámara al Senado, ello obligó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a hacer reserva de constitucionalidad.

    El problema es que la crítica del Ejecutivo aparentemente no era suficiente para evitar que la polémica indicación de Brito siguiera avanzando en la Cámara Alta.

    En el mismo oficialismo, algunos diputados admitían que la jugada del Frente Amplio era hábil, ya que instalaba un tema difícil de deshacer en la siguiente etapa legislativa. De partida, la titular del Senado, Paulina Núñez (RN) y la jefa de bancada de RN, María José Gatica, han abogado públicamente para que La Moneda reactive a la brevedad la discusión del proyecto de sala cuna universal que hoy está en manos de la Comisión de Educación del Senado.

    En la oposición, por su parte, admitían en privado que la enmienda incluida en el megaproyecto efectivamente era inconstitucional, pero que era una forma de presionar al Ejecutivo, apostando a votos disidentes de senadoras de derecha, tal como ocurrió con algunas diputadas oficialistas.

    Si bien la sala cuna universal es un compromiso de campaña de Kast, La Moneda aparentemente prefería esperar el desenlace de su megarreforma, antes de embarcarse en la resolución de esa política pública.

    No obstante, con el compromiso del Presidente Kast de que al 15 junio ingresarán las indicaciones, con un nuevo informe financiero, se descomprime el riesgo de descuelgues en favor de la indicación diseñada por el Frente Amplio.

    La diputada Sara Concha confirmó que habiendo un proyecto que crea la sala cuna, ya no es necesario seguir empujando esta enmienda paralela.

    De hecho, si se cumple el cronograma deslizado por el Mandatario, el proyecto de sala cuna debiera llegar a la sala Senado antes de que el megaproyecto tenga que votarse en particular, etapa que recién ocurriría a fines de julio o inicios de agosto.

    Accidentada tramitación

    Este tironeo solo constituye un capítulo más de la convulsionada tramitación del proyecto de sala cuna

    Originalmente, este mensaje fue ingresado por el Senado por el Presidente Sebastián Piñera, en enero de 2022.

    Luego de ello, la administración del Presidente Gabriel Boric patrocinó la propuesta, pero no tuvo inicialmente el respaldo de su propio sector que rechazó la idea de legislar.

    Paradojalmente, el Ejecutivo pasado logró salvar el texto con los votos de la derecha. Ello permitió al gobierno de Boric iniciar un largo proceso de persuasión con sus senadores que culminó con la presentación de propias indicaciones que eliminaban definitivamente la discriminación entre hombre y mujeres para otorgar el acceso a la sala cuna.

    Con ello, se logró un acuerdo preliminar que permitió que saliera al menos desde la Comisión de Trabajo del Senado.

    El problema es que la oposición de la época le retiró el respaldo debido a las dudas que surgieron con su financiamiento. El debate en torno al desfonde fiscal ya era tema de discusión instalado tras las elecciones presidenciales de 2025.

    Por ello, a pesar del carácter de discusión inmediata que le dio la administración de Boric, la derecha, que controlaba la Comisión de Educación y la presidencia del Senado, se negó a votar hasta que asumiera la nueva administración de Kast y despejara las dudas financieras.

    Más sobre:PolíticaSala CunaSenadoMegaproyectoMegarreformaJosé Antonio Kast

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