Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

Durante la mañana de este martes, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado por distintos temas de contingencia económica abordados en la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast que se llevó a cabo el lunes a mediodía o que surgieron en ese contexto.

Uno de ellos fue el crédito tributario al empleo consignado en la propuesta de la megarreforma que se discute actualmente en el Congreso, y que es una de las medidas que ha levantado reparos de los expertos por sus efectos y el costo fiscal que implica.

Después de la cuenta pública, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió por primera vez a evaluarla, al señalar que “las cifras fiscales obligan después a hacer algún tipo de ajuste y reconsideración, lo vamos a ver en su minuto”.

En esta misma línea, el ministro Mas aseguró que “hoy en día hay un acuerdo mayoritario en que tenemos que volver a crecer y si es que es necesario ajustar esa medida, habrá que estudiar los ajustes”.

A pesar de que el propio secretario de Estado declaró que es una medida muy solicitada por las pymes, debido a la inyección de caja que entrega, sostuvo que “puede que haya otro tipo de medidas que, dado el monto que hay que invertir, sean más deseadas en este momento”.

Sala cuna

Otro tema fue la esperada ley de sala cuna universal, respecto a lo cual el gobierno se comprometió a enviar indicaciones de aquí al 15 de junio.

Al respecto, el ministro Mas aseguró que el proyecto “se mueve entre dos líneas: que no aumente los costos para las pymes, y que no aumente el endeudamiento del Estado”.

“Hay que manejarlo con cuidado para que no se cargue mucho a un lado o mucho al otro lado”, explicó.

Adicionalmente, el biministro fue enfático en que la propuesta será gradual y en la importancia de que el proyecto avance al menos parcialmente.

”Es un tema que ha estado atrapado por tanto tiempo y quizás por querer que sea un proyecto que lo incorpore todo, no hemos podido avanzar en lo mínimo”, agregó.

Productividad de Codelco

En cuanto a la baja productividad de Codelco, el biministro Mas fue consultado por los dichos del ministro Quiroz, quien aseguró que la caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) era en gran parte responsabilidad de la baja productividad de la minera estatal.

Según Mas, aunque “efectivamente, el Imacec cae en forma relevante por minería estatal”, parte de esta caída se explica en parte por varias galerías en El Teniente que hoy en día no se encuentran operativas , por lo que “el nivel de comparación respecto al año anterior también cambia”.