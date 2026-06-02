Quiroz explica para qué necesita mayor deuda y pone plazo para su ingreso al Congreso

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó este martes por qué el fisco deberá aumentar su deuda pública. El lunes en la noche el secretario de Estado sorprendió al anunciar el ingreso de un proyecto de ley para pedir la autorización al Congreso de US$6.200 millones adicionales de endeudamiento.

De acuerdo al secretario de Estado, En el Informe de Finanzas Públicas mostramos que había una sobreestimación de ingreso y una subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB que excede el 1,5 que es con el que se hizo la ley del presupuesto el año pasado. Esa diferencia, más el efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos, nos deja una necesidad de US$4.700 millones de dólares, que es un número que es fácil de calcular y el mercado lo tenía incorporado”.

En ese sentido, el secretario de Estado añadió que “si nosotros sólo pidiéramos ese monto estaríamos postergando exigencias y pagos comprometidos con proveedores del Estado, muchos de ellos pymes, y que no están sincerados y son parte de las obligaciones y exigencias del Estado de Chile. Por lo tanto, hemos agregado a ese número, US$1.500 millones a los US$4.700 millones, que es un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con esas obligaciones, principalmente pequeñas y medianas empresas a las cuales el Estado les debe dinero”.

José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El titular de las finanzas públicas agregó que la iniciativa ingresará este miércoles con suma urgencia.

De acuerdo a la proyección entregada por Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, se estimaba que la deuda pública iba a cerrar 2026 en 41,3% del PIB.

En cambio ahora, según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

Además, implicaría traspasar ese límite prudencial ya en 2027. Todo esto, manteniendo el escenario de las proyecciones de PIB y tipo de cambio que entregó hace una semana Hacienda en el IFP.

Pese a esas proyecciones, Quiroz, dijo que “nosotros estamos trabajando en el decreto fiscaly esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso,va a tener que coincidirse con otras medidas,pero estamos con ese propósito”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones.Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.