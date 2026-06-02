Ministra Wulf detalla bono por hijo anunciado por Kast y afirma que aún no hay fecha para su entrega

Un bono de $30 mil por hijo entre 0 y 13 años para las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Eso fue lo que anunció el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, ayer lunes.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó los detalles del beneficio aclarando que se entregará “una sola vez”. Además, precisó que “no es necesario postular, es automático”.

“Es por cada hijo, no hay tope por hijo. La idea es que funcione como un bolsillo electrónico y queremos darle agilidad, que sea lo más rápido posible“, sostuvo.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de ley que el Ejecutivo presentará en los próximos días. En virtud de ello, aún no existe una fecha para que se concrete la entrega del beneficio.

“No hemos querido comprometernos con un plazo porque es un proyecto de ley, pero desde el Poder Ejecutivo realizaremos todas las gestiones para que llegue lo antes posible a las familias chilenas”, indicó la ministra.

Wulf aseguró que se le dará “discusión inmediata” al proyecto, “para que el beneficio llegue pronto a las familias”.

Respecto a la viabilidad de la iniciativa en el Parlamento, dijo creer que “cualquier política que se impulse para aliviar el costo de vida de las familias chilenas va a tener un apoyo transversal”.

“Nosotros creemos que hay viabilidad política y es importante la transversalidad, porque las fuerzas políticas justamente tienen que ir conectadas con las prioridades que hoy tiene la población chilena”, aseveró.