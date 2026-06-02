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    La bronca de Trump contra Netanyahu por los ataques en Líbano: “Estás completamente loco”

    Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre el inquilino de la Casa Blanca y el primer ministro israelí fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

    Por 
    Europa Press
     
    Fernando Fuentes
    Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Daniel Torok

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparlo y llamarlo “completamente loco”, tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

    Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

    “Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, afirmó el presidente estadounidense según dos fuentes conocedoras de la conversación.

    Mientras, en otro momento de la llamada, Trump se enfrentó a Netanyahu y le espetó que “qué mierda estaba haciendo”, en referencia a la escalada militar en Líbano.

    Un funcionario estadunidense aseveró que Trump “sabía que Hezbolá había estado disparando contra Israel y que Tel Aviv necesitaba defenderse, pero que en días recientes sentía que Netanyahu intensificaba la situación de manera desproporcionada”.

    Otro funcionario señaló que “a Trump le preocupaba el hecho de que Israel hubiera matado a tantos civiles en Líbano y se oponía a que los israelíes derribaran edificios para eliminar a un solo comandante de Hezbolá”, reportó Axios.

    La versión oficial de esta llamada es, en cambio más diplomática, y elude cualquier mención a un choque entre ambos dirigentes, que acordaron lanzar de forma conjunta la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, una guerra que ha pasado a tener una escala regional y que se enfoca ahora en la crisis en el paso de Ormuz, bloqueado al comercio internacional.

    “He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, afirmó el jefe de la Casa Blanca en un apunte en sus redes sociales, en el que también aseguró haber entablado contactos con el partido milicia chiita Hezbolá, que “han accedido a dejar de disparar”. “Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”, agregó en un momento en el que se tambalea el proceso con Irán.

    Por su lado, Netanyahu ha insistido en sus redes sociales que le confirmó a Trump que “si Hezbolá no cesa de atacar” a ciudades y población israelí, “Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”. “Nuestra posición se mantiene firme”, ha señalado, incidiendo en que el Ejército israelí “continuará actuando según lo planeado en el sur de Líbano”.

    Las últimas hostilidades a gran escala en Líbano estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en la citada ofensiva. Este paso rompió el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques de Hamas en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

    Presión para el premier antes de elecciones

    Según Reuters, Benjamin Netanyahu está siendo objeto de críticas en su país después de que Donald Trump declarara que Israel detendría sus planes de atacar a Hezbolá, aliado de Irán, en Beirut, lo que pone de manifiesto la presión a la que se enfrenta el líder israelí antes de unas elecciones en las que las encuestas lo muestran perdiendo.

    Trump declaró el lunes que Israel y Hezbolá habían acordado cesar los ataques mutuos, horas después de que Netanyahu ordenara nuevos ataques contra los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó una advertencia de Irán de que Israel estaba poniendo en peligro las conversaciones de Teherán con Estados Unidos.

    Los rivales de Netanyahu en las elecciones previstas para octubre acusaron al primer ministro de haber cedido ante Trump en materia de seguridad nacional. “El lugar es diferente, pero la historia es la misma”, afirmó Naftali Bennett, un exprimer ministro (2021-20229 y defensor de la línea dura en materia de seguridad, que también critica a Netanyahu por el resurgimiento de los militantes de Hamas en Gaza.

    “Un gobierno que ha perdido el control de la soberanía israelí”, declaró Bennett en una publicación de X.

    Bennett y su socio de coalición en las próximas elecciones, el centrista Yair Lapid, han presionado para que se realicen ataques contra Hezbolá. “Un protectorado total”, dijo Lapid en una publicación de X, acusando de hecho a Netanyahu de permitir que Estados Unidos dicte la política militar israelí como si Israel fuera un Estado satélite estadounidense.

    Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí y también candidato a primer ministro, declaró el lunes que la presión de Trump para que Israel detuviera los ataques era irrazonable. “Nunca ha habido un primer ministro israelí que haya aceptado una exigencia tan humillante”, escribió Eisenkot en X.

    El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, socio de coalición de Netanyahu, afirmó que Israel debería decirle a Trump: “No”.

    El periódico israelí en inglés The Jerusalem Post escribió que Israel se había “encontrado en la humillante posición de tener que buscar la aprobación estadounidense para defender a sus propios ciudadanos”. “Estados Unidos está impidiendo activamente que Israel emprenda acciones militares decisivas”, declaró en un editorial.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránLíbanoEE.UU.IsraelTrumpNetanyahuAxiosHezboláMundo

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