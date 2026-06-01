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    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    El mandatario colombiano afirmó en redes sociales que el conteo, que indica que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasan a segunda vuelta, carece de efectos jurídicos y que existen presuntas irregularidades.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: archivo.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró la noche de este domingo que no acepta los resultados del preconteo de la jornada electoral que indican que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasan a segunda vuelta en la carrera por la Casa de Nariño.

    “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, afirmó el mandatario en redes sociales.

    Su tajante decisión, como explicó en su cuenta en X, obedece a que “los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

    “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, apuntó.

    Para luego asegurar: “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, opiniéndose a la labor de la Registraduría Nacional colombiana.

    Los resultados del preconteo indican que De La Espriella sumó 10.351.548 votos, para un 43,73% del total, mientras Cepeda llegó a 9.683.743, que representa el 40,91% de los escrutinios.

    De acuerdo al medio Cambio Colombia, la declaración del jefe de Estado sudamericano recibió fuertes críticas por parte de políticos locales. Entre ellos el concejal y congresista electo del Centro Democrático Daniel Briceño, quien aseguró que “Petro quiere quedarse en el poder a toda costa y aquí estamos para enfrentarlo”.

    No vamos a permitir que burle el resultado electoral y la voluntad del pueblo como ya lo hicieron en el 2016 con el plebiscito. Toda la institucionalidad debe unirse para defender la democracia”, añadió.

    Por su parte, la congresista Lina Garrido calificó de “gravísimo” el hecho que el mandatario colombiano no reconozca los resultados de la votación. “Se quiere robar las elecciones en segunda vuelta y tiene planeado incendiar nuevamente país. Sobre nuestro cadáver miserable corrupto”, señaló.

    A ellos se sumó el expresidente Iván Duque, quien consideró que “Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral”, llamando a la comunidad internacional a “estar alerta ante esta amenaza”.

    “No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo”, argumentó.

    Cepeda denuncia presunto “desfase electoral”

    En su primer discurso tras conocerse los resultados que lo dejaron como parte del balotaje, Cepeda se unió a Petro rechazando los resultados del conteo preliminar y asegurando que su movimiento es “la principal fuerza política”.

    De la misma forma, denunció un supuesto “desfase” en el censo electoral que alcanzaría a “855.000 personas o cédulas” y pidió “verificar”, ya que “existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas” en las cuales se habrían presentado “votaciones atípicas”.

    “Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente (las mesas) en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, indicó el candidato izquierdista.

    Para luego afirmar que solamente se pronunciará sobre los resultados electorales “cuando las condiciones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto”.

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