CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    La asamblea adoptó la decisión porque considera que el Ejecutivo le dio preferencia a las acciones de control antes que a la búsqueda de consensos. Sin embargo, acordó la apertura de corredores humanitarios.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB). Foto: Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo.

    La asamblea de la Central Obrera Boliviana (COB) celebrada este domingo en La Paz acordó mantener los bloqueos de protesta contra el presidente Rodrigo Paz y no acudir a la mesa de diálogo convocada por el gobierno.

    “Los trabajadores van a continuar con la medida de presión. Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, afirmó el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

    El representante explicó que la decisión se debe al descontento existente con las acciones del Ejecutivo boliviano durante el conflicto, ya que consideran que le dio preferencia a las acciones de control antes que a la búsqueda de consensos.

    Uno de los líderes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, confirmó tras la extensa asamblea, o ampliado de la COB, que la resolución debe ser respetada por los dirigentes de las organizaciones convocantes de la movilización.

    “Como le decía, compañero, con el debido respeto que merece la población boliviana, nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base. Cuando preguntan, cuando dicen, como nosotros manejáramos a nuestros hermanos de base, creen como a ovejas. Nosotros sólo somos representantes”, señaló.

    En la reunión, que duró varias horas, los delegados debatieron la actual situación en el país vecino, donde los bloqueos mantienen aislada la capital desde hace ya un mes para exigir la dimisión del presidente Paz.

    Por su parte, el dirigente Jaime Solares explicó que el ampliado decidió habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de medicamentos, alimentos y mercancías destinadas a hospitales, así como el tránsito de ambulancias, enfermos y personas en situación de emergencia.

    Este domingo se reunió también la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, otra de las principales organizaciones convocantes de las manifestaciones.

    Además, durante la jornada la vicepresidencia de Bolivia anunció la suspensión de la mesa de diálogo convocada para abordar la crisis social y política que atraviesa el país, ante la falta de participación de los gremios que llamaron a protesta.

    Más sobre:BoliviaCentral Obrera BolivianaBloqueosRodrigo PazCorredores humanitariosAsambleaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% en la antesala de su primera Cuenta Pública

    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Balacera tras presunto secuestro en Santiago deja un muerto y tres detenidos

    Día del Patrimonio: ministro de las Culturas destaca alta participación en visitas a monumentos

    Lo más leído

    1.
    Abelardo de la Espriella, “el Tigre” de la extrema derecha colombiana

    Abelardo de la Espriella, “el Tigre” de la extrema derecha colombiana

    2.
    Meteoro estalla sobre Estados Unidos: liberó energía cercana a 300 toneladas de TNT

    Meteoro estalla sobre Estados Unidos: liberó energía cercana a 300 toneladas de TNT

    3.
    Los proyectos de gobierno tras los favoritos para las elecciones en Colombia

    Los proyectos de gobierno tras los favoritos para las elecciones en Colombia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Suspensión de clases por Cuenta Pública: revisa los colegios afectados en Valparaíso y Viña del Mar

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla
    Chile

    Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

    Kast refuerza que busca traspasar la banda presidencial a su sector e incluye a ministro Arrau dentro de las opciones

    Cadem: aprobación de Kast cae a 38% en la antesala de su primera Cuenta Pública

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”
    Negocios

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    Osvaldo Macías: “El sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico
    Tendencias

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Soy abogada y estas son las claves si estás pensando casarte (o no) después de los 50

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná
    El Deportivo

    El Scratch se activa para el Mundial: Brasil golea a la Panamá de Cecilio Waterman en el Maracaná

    Una semana perfecta: la UC estira el modo Libertadores y supera a Huachipato para no desatender el Torneo Nacional

    Repasa la victoria de Universidad Católica frente a Huachipato en un duelo clave en la parte alta de la Liga de Primera

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz
    Mundo

    Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Sorpresa en Colombia: De la Espriella gana primera vuelta y disputará balotaje con Cepeda

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas