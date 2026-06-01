Central Obrera Boliviana acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el gobierno de Paz

La asamblea de la Central Obrera Boliviana (COB) celebrada este domingo en La Paz acordó mantener los bloqueos de protesta contra el presidente Rodrigo Paz y no acudir a la mesa de diálogo convocada por el gobierno.

“Los trabajadores van a continuar con la medida de presión. Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo” , afirmó el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

El representante explicó que la decisión se debe al descontento existente con las acciones del Ejecutivo boliviano durante el conflicto, ya que consideran que le dio preferencia a las acciones de control antes que a la búsqueda de consensos.

Uno de los líderes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, confirmó tras la extensa asamblea, o ampliado de la COB, que la resolución debe ser respetada por los dirigentes de las organizaciones convocantes de la movilización.

“Como le decía, compañero, con el debido respeto que merece la población boliviana, nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base. Cuando preguntan, cuando dicen, como nosotros manejáramos a nuestros hermanos de base, creen como a ovejas. Nosotros sólo somos representantes”, señaló.

En la reunión, que duró varias horas, los delegados debatieron la actual situación en el país vecino, donde los bloqueos mantienen aislada la capital desde hace ya un mes para exigir la dimisión del presidente Paz.

Por su parte, el dirigente Jaime Solares explicó que el ampliado decidió habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de medicamentos, alimentos y mercancías destinadas a hospitales, así como el tránsito de ambulancias, enfermos y personas en situación de emergencia.

Este domingo se reunió también la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, otra de las principales organizaciones convocantes de las manifestaciones.

Además, durante la jornada la vicepresidencia de Bolivia anunció la suspensión de la mesa de diálogo convocada para abordar la crisis social y política que atraviesa el país, ante la falta de participación de los gremios que llamaron a protesta.