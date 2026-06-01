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    Perú: ¿cuál es el panorama a una semana del balotaje entre Fujimori y Sánchez?

    Perú definirá a su próximo presidente el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. De cara a las elecciones, los candidatos tenían programado un único debate este domingo. Distintas encuestadoras dan a la hija del expresidente Alberto Fujimori una ventaja de hasta cuatro puntos porcentuales, aunque hay una amplia cantidad de indecisos.

    Por 
    Ramiro Cué Barberena/France 24
    Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

    La carrera presidencial en Perú continúa su cuenta regresiva, con ambos candidatos en sus últimos momentos de campaña antes de la veda.

    Tras las semanas de incertidumbre que implicó el conteo de votos de la primera vuelta, que arrojó a Roberto Sánchez como adversario de Keiko Fujimori en el balotaje, ambos se verían las caras en un único debate este domingo.

    Ambos aspirantes a ocupar la Casa de Pizarro, nombre con el que se conoce a la sede de gobierno nacional, buscarían convencer a la alta masa de indecisos. En ese sentido, en los últimos días, ambos candidatos han mencionado asuntos de interés de la clase media, como las promesas de incremento del gasto público para becas, subsidios y pensiones por ambas partes.

    El gran desafío para el ganador será terminar con los 10 años de inestabilidad política, período en el que han pasado nueve presidentes y la gobernabilidad ha sido imposible en la mayoría de los casos.

    Debate presidencial

    La derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez se verían en el debate presidencial de este domingo. Preventivamente, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral les solicitó a ambos candidatos que evitaran agresiones -de cualquier índole-, ataques personales, comentarios y/o actos discriminatorios contra su adversario.

    El evento se desarrollaría en el Centro de Convenciones de Lima y giraría sobre cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

    Además, el Jurado Nacional de Elecciones comunicó este sábado que desde este lunes 1 de junio comenzarán las restricciones electorales en todo el país. Quedará prohibida la publicación de encuestas y proyecciones en los medios de comunicación; las manifestaciones políticas públicas se suspenderán desde el viernes 5.

    En tanto, la propaganda política dejará de estar permitida desde el sábado que viene. Ese mismo día se iniciará la veda para la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes 8 de junio.

    ¿Qué dicen las encuestas?

    Sondeos publicados el viernes ubican a Keiko Fujimori a la cabeza de la intención de voto, con una ventaja de hasta 4 puntos, dependiendo de la consultora. Sin embargo, ninguno de los dos supera el 50% y existe un amplio espectro de votantes que siguen indecisos a estas alturas.

    Una encuesta hecha por la empresa CPI y que fue publicada por la emisora RPP pone a la candidata de Fuerza Popular con un 32,5% a nivel nacional, mientras que Sánchez está en un 29,1%. Además, agrega que un 22,6% de ciudadanos votará en blanco y otro 13,4% sigue sin definir su voto. Por último, otro 2,4% aseguró que no irá.

    Mientras, un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubicó a la hija del expresidente en un 36% y al aspirante de Juntos por el Perú en 30%. El IEP detalló que Fujimori tiene mayor respaldo en las regiones de Lima y Callao y buena recepción en el oriente amazónico y la costa.

    El centro y el sur de Perú es la zona de menos apoyo a Fujimori, promediando menos del 13% de intención de voto.

    Por el lado de Sánchez, tiene en las localidades del interior del país el mayor respaldo, superando el 50% en la sierra centro y sur; y más del 43% en la costa sur. No obstante, encuentra fuerte resistencia en el norte, Callao y Lima.

    Según el último estudio de IPSOS Perú, Keiko Fujimori supera en más de 24% a Roberto Sánchez en preferencia electoral en Lima; sin embargo, este último obtiene más del doble de votación que la candidata de Fuerza Popular en zona rural.

    Así lo revela el último simulacro nacional de votación realizado por IPSOS Perú, publicado este domingo en Perú21.

    El estudio, aplicado mediante voto secreto con una réplica de la cédula, revela que Keiko Fujimori obtiene un 51,4% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza un 48,6%. Dicho resultado representa una ligera ventaja para la candidata del fujimorismo, pero dentro del margen de error, según Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS Perú.

    En cuanto a los votos emitidos, el estudio arroja que, en Lima, Fujimori Higuchi se impone con 52,2% sobre Sánchez Palomino, que tiene 27,4%. Sin embargo, los resultados en zona rural son muy distintos: Roberto Sánchez obtiene 53,9%, más del doble de los votos de su contrincante, que resulta con 24,4%.

    Cabe destacar que el candidato de Juntos por el Perú supera en votación a la candidata del fujimorismo en tres de las cuatro macrorregiones del país: en el centro (Fujimori 39,4% / Sánchez 42,8%), en el sur (Fujimori 17,8% / Sánchez 56,8%) y en oriente (Fujimori 34,3% / Sánchez 39,5%). Solo en el norte, Keiko Fujimori obtiene 44%, mientras que Sánchez 37%, destaca la cadena RPP.

    En tanto, Keiko Fujimori registra 52,9% y Roberto Sánchez 47,1% de votos válidos, según simulacro de Datum Internacional. Los votos en blanco y viciados, sin embargo, suman 24,9%. Mientras la candidata de Fuerza Popular gana respaldo por su plan de gobierno, el candidato de Juntos por el Perú capitaliza el antifujimorismo, destacó este domingo el diario El Comercio.

    Más de la mitad de peruanos –específicamente, un 57%– considera que el debate presidencial de este domingo será decisivo para definir su voto.

    En una dirección similar, la última encuesta Ipsos, publicada por Perú21, le da un 51,4% a Keiko Fujimori, contra un 48,6% a Roberto Sánchez.

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