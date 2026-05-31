Meteoro estalla sobre Estados Unidos: liberó energía cercana a 300 toneladas de TNT

Sobre el noreste de Estados Unidos explotó un meteoro que se dirigía hacia la tierra , al rededor de las 2:00 pm del tiempo del Este y durante el pasado sábado 30 de mayo.

Así lo confirmó la agencia NASA, a partir de reportes de testigos en Nueva Inglaterra y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés), que señalaban una brillante bola de fuego, a la par de un fuerte ruido.

El meteoro se habría fragmentado en una altitud de 40 millas sobre el noreste Massachusetts y el sudeste Nuevo Hampshire, según consignó la NASA. Se estima que energía liberada en su ruptura equivale cerca de 300 toneladas de TNT, lo que explica el estruendo que fue reportado en redes sociales por personas del sector.

De acuerdo con Eric Fisher, meteorólogo jefe de WBZ de la cadena CBS News, “esto era un bólido (bolas de fuego que explotan), que tienen un mayor tamaño (pueden ser más grandes que unos pocos pies de ancho)”.