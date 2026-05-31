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    Mellizas Abraham hacen historia en el remo al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sevilla

    Antonia y Melita siguen sumando registros a su destacada trayectoria. En la cita planetaria de España, se subieron al podio y finalizaron solo por detrás del binomio francés y de República Checa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    El deporte chileno suma un nuevo hito. En la primera fecha de la Copa del Mundo de Remo, disputada en Sevilla, España, las mellizas Abraham hicieron historia al conquistar la medalla de bronce.

    El binomio nacional venía encendido con destacadas actuaciones en las rondas previas. Por ejemplo, el día viernes ganaron su heat y el sábado repitieron el mismo desempeño en las semifinales. Con ello, este domingo continuaron con el buen rendimiento y se aseguraron un importante podio en la modalidad dos sin timonel con una marca cronometrada de 7 minutos, doce segundos y 64 centésimas.

    Gracias a este registro, Antonia y Melita se subieron al tercer puesto y solo quedaron por detrás de la dupla francesa compuesta por Emma Cornelis y Hezekia Peron (plata) y la pareja de República Checa integrada por Anna Santruckova y Pavlina Flamikova (oro).

    En esa misma línea, la obtención del metal de bronce les permite sumar buenas sensaciones de cara a las jornadas venideras de la cita planetaria: en el calendario ya aparecen los eventos en Bulgaria y Suiza, que se disputarán en el mes de junio.

    Los objetivos de las mellizas

    Firmar una buena participación en el Mundial Sevilla no era algo imprevisto para las hermanas Abraham. En diálogo con el El Deportivo, las mellizas ya habían adelantado sus objetivos en la competición que se desarrolló en las aguas andaluzas. "Siempre buscamos estar en la Final A, que son las seis mejores de la competencia. Queremos estar sí o sí en final y después luchar por la medalla y por estar en el podio, aunque siempre digo lo mismo, nos gusta ir paso a paso“, confesó Antonia.

    Lo cierto es que las sampedrinas van por más desafíos que, naturalmente, incluyen el deseo de adquirir más medallas y mejores tiempos. Para ello, han llevado a cabo un intenso trabajo para llegar en óptimas condiciones al certamen que tendrá lugar en varios países del Viejo Continente. “Es una preparación que básicamente fue en Chile, estuvimos dos meses en Valdivia, luego nos fuimos a hacer altura, porque en verdad el país lo tiene todo para hacer pretemporada y ahora nos vinimos a Europa estos tres meses para competir. Así que con harta confianza, hemos hecho las dos nuestros récords en la máquina que simula el remo y te mide lo físico“, lanzó Melita.

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