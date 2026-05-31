Con una reunión con Cecilia Pérez programada: alcalde de Lampa asiste al triunfo de la U e intensifica el sueño del estadio

Universidad de Chile volvió al triunfo ante Deportes Concepción. Los azules se impusieron por 2-1, con un doblete de Eduardo Vargas, ante más de 34 mil espectadores. Uno de ellos recibió una invitación especial para asistir: Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, quien ha manifestado su voluntad para que la comuna reciba el tan anhelado estadio de la U.

El jefe comunal estuvo presente en la marquesina del Estadio Nacional, donde compartió con Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul. Ambos, como representantes de ambas partes, mantendrán una reunión durante la próxima semana para ahondar en los detalles de un proyecto que ilusiona a los estudiantiles.

“Hay mucha expectación porque es un sueño importante para la U poder contar con su estadio. Por tanto, estamos tratando de proponer que Lampa se pueda evaluar con seriedad porque nosotros lo queremos recibir. Creemos que un estadio en nuestra comuna vendría muy bien, tiene muchos beneficios, es un sueño para la U, para Lampa también”, aseguró Opazo, en el Coloso de Ñuñoa, al ser consultado por la prensa.

“Entonces, evidentemente que estamos tratando de revisar la propuesta con seriedad, con el respeto que el club necesita, pero también con las necesidades mis vecinos y vecinas de la comuna de Lampa, así que seguimos esperanzados. Esto lo ha dicho su presidenta, que lo va a trabajar con seriedad y confiamos en su palabra, la conocemos de antes. Creemos que se puede llegar a muy buenos acuerdos, pero requiere de la seriedad y conocer los detalles del proyecto”, añadió.

La ilusión del recinto azul creció luego de que el Presidente José Antonio Kast diera un mensaje que sorprendió al mundo deportivo, en el contexto de la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas: “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, afirmó. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, explicó.

Cecilia Pérez, presidenta de la U. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La ilusión de Pérez

Pérez volvió a referirse al sueño azul previo al triunfo de la U sobre Deportes Concepción: “Es parte de lo que señaló verbalmente el Presidente José Antonio Kast durante la semana. Por cierto, yo lo comparto. Comparto que Chile merece y necesita más recintos deportivos, y especialmente que nuestro club, Universidad de Chile, necesita un estadio a la altura de su historia”, comenzó señalando.

“Pero también, con la misma fuerza, les quiero recordar lo que dije el día que asumí la presidencia. Primero, eso tiene que hacerse con mucha responsabilidad de parte de nuestra institución en lo financiero. Eso tiene que ir de la mano con autoridades valientes. Tanto el presidente José Antonio Kast como el alcalde de Lampa Jonathan Opazo, son autoridades valientes. Han demostrado y señalado, que no son momentos ni intenciones, sino que es una convicción”, añadió.

La timonel de Azul Azul enfatizó en la cautela: “Por lo tanto, vamos a seguir trabajando silenciosamente porque es un tema sensible, sensible para nuestra hinchada, un tema que ha sido doloroso por muchos años. Y que no solamente es un sueño, sino que pasa a ser una necesidad. Vamos a trabajar silenciosamente. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo, justamente por el respeto que se merece nuestra hinchada. Cuando hayan hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente en cada instancia”, indicó la exministra.

Una reunión por la Ley del Lobby

Por otra parte, Pérez aseguró que solicitará por la Ley del Lobby una reunión con el alcalde de Lampa para analizar el proyecto: “Dicho eso, voy a solicitar este lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero, para agradecerle. Creo que más allá de las intenciones, he visto en él una convicción. Lo conozco y no es primera vez que conversamos del tema. Siento que él ha visto, en un tema que ha sido muy demonizado incluso por otras autoridades comunales, que tener un recinto deportivo que nos pueda acoger es una tremenda oportunidad y tiene muchos factores positivos para toda la comuna”, aseguró la presidenta de la concesionaria.

“Así lo ha dicho el alcalde Opazo y me voy a reunir con él para saber qué piensa, qué es lo que quiera y cómo podemos trabajar en conjunto para que sea una realidad, que es lo mismo que espero de las autoridades a las cuales mandató el Presidente Kast. Porque él no dijo que los clubes vengan a hablar, él mandató a sus ministros para hablar con los diferentes clubes. Entiendo que también con la federación pensando en un futuro Juan Pinto Durán y para poder concretar infraestructuras deportivas donde el que gane sea Chile”, continuó.

También aseguró que estará pendiente a algún anuncio que pueda realizar el Presidente Kast este 1 de junio, en la primera cuenta pública de su mandato: “Siempre he creído que más que esperar anuncios, uno tiene que ver qué es lo que sucede. Lo que sí voy a decir es que voy a estar muy atenta a esa cuenta pública. Es importante lo que se señale”, indicó.

En tanto, Opazo ratificó la pretensión de concretar la reunión: “Estamos coordinando. La conozco desde hace tiempo, ella desarrolló un cargo importante como ministra del Deporte. Quedamos de acuerdo de poder coordinar para la próxima semana un encuentro que evidentemente queremos que se enteren de eso, de esas conversaciones. Es un momento muy serio por la Ley del Lobby, como lo plantea el Estado frente a este tipo de conversaciones entre lo público y lo privado”, aseveró el alcalde de Lampa.