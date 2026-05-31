Joaquín Niemann tras obtener su primer título del año en el LIV Golf: “Me costó; siento que en 2025 fue tan fácil ganar”

Joaquín Niemann volvió a sonreir en el LIV Golf. El chileno consiguió su primera victoria del año tras imponerse en una apretada definición con Talor Goch en Corea del Sur.

“Se siente genial. Me costó un poco. Me siento muy bien estando en esta situación. Estuve en el último grupo en Singapur el domingo, y al recordar ese día, sentía que deseaba tanto ganar. Simplemente quería ganar. Siento que a veces te distrae. Poder mantenerme concentrado, mantenerme en mi carril esta semana, y poder lograrlo de la manera en que sucedió, jugando con Gooch y Bryson, que estaban teniendo un buen desempeño, así que fue un día hermoso. Lo disfruté mucho y estoy muy feliz”, aseguró tras su primer triunfo de la temporada.

Por otra parte, el chileno estiró su estatus como el golfista más ganador del circuito, con ocho títulos individuales: “Siento que el último fue el mejor. Siento que siempre será así. Así que sí, cada vez mejor. La sensación es genial y estoy muy feliz. Siento como si el año pasado hubiese sido tan fácil, siento que solo miro hacia atrás, a 2025, y fue tan fácil ganar. Simplemente sucedió. Entonces dije que simplemente sucedió, siento que así es como debería ser, y siento que estaba forzando todo un poco demasiado. Simplemente dejar que las cosas sucedan y seguir con lo mío, seguir mi rutina y ser parte del espectáculo", explicó.

“Fue divertido ahí afuera. Realmente disfruto la sensación de ganar de nuevo. Amo este deporte. Al recordar la ronda de hoy, especialmente los últimos nueve hoyos, siento una gran pasión por este juego. Soy un gran fanático del golf. Te enseña cada vez cómo puedes mejorar. Siempre estás aprendiendo. Puedes estar en apuros en un hoyo, luego en el siguiente vas a hacer un tiro heroico y lograr un eagle o birdies, y luego en el siguiente hoyo podría ser algo nuevo o diferente. Siento que ese desafío de no saber qué puede pasar, y simplemente entregarte al 100% en todo y dejar que las cosas sucedan, es la mejor sensación del mundo", añadió.

También envió un emotivo mensaje para su familia: “Estoy agradecido por este deporte, por LIV, por todo, por la gente que me rodea, mi esposa, mi familia. Me apoyan en lo que hago, y simplemente amo este deporte, y siempre voy a intentar dar lo mejor de mí para mejorar y lograr más cosas, ganar más torneos, hacer crecer el deporte, devolverle algo a mi país que también me lo dio todo. Empecé a jugar al golf en Chile, y todos mis amigos de allí, en Chile, disfrutan muchísimo jugando y creciendo juntos. Crecer jugando a este deporte fue muy divertido. Algún día tendré hijos y sé que desearé que disfruten del golf tanto como yo, porque es un deporte maravilloso”, dijo.

“Cada hoyo era como un match play”

Niemann reveló cómo se sintió en la apretada disputa con Goch durante el certamen: “Sentía que cada hoyo era como un partido de match play. Así que cada hoyo contaba, cada golpe”, aseguró.

En ese sentido, se refirió al increíble segundo golpe que realizó en el desempate, que propició su victoria: “Me encantaría describir exactamente cómo se siente estar en esa situación, pero para mí es una de las mejores sensaciones. Practicamos todos los días. Nos levantamos y tratamos de mejorar, de perfeccionar el juego con wedges, el drive y el putt. Cuando llegamos a ese momento en un desempate, sabemos que podemos rendir al máximo y confiamos en lo que hemos practicado, confiamos en lo que sentimos y simplemente nos concentramos en el golpe”, contó.

“Probablemente sea la mejor sensación. Me encanta tener esa presión, saber que tienes que dar el golpe y ganar el torneo. Siento que eso es lo que siempre soñé de niño: dar ese último golpe y embocar ese último putt. Es una sensación increíble, y se desvanece tan rápido, que siento que tener la misma oportunidad la semana que viene sería genial”, sentenció.