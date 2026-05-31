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    Joaquín Niemann vuelve a reinar: se impone en un emocionante desempate y se queda con el LIV Golf de Corea del Sur

    Luego de igualar en sus tarjetas tras cuatro jornadas, con -12, el chileno venció al estadounidense Talor Goch en una intensa definición. El talagantino obtuvo su primer título de la temporada.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann se coronó en el LIV Golf de Corea del Sur. Foto: LIV Golf.

    Joaquín Niemann hizo gala de su categoría y volvió a subir a lo más alto del LIV Golf. El chileno se quedó con la competencia realizada en Corea del Sur y obtuvo su primer título del año. Lo hizo tras imponerse en un emocionante desempate ante el estadounidense Talor Goch.

    Tras 67 golpes y una tarjeta de -3 en la última jornada, el talagantino completó una papeleta acumulada de -12 en la competencia disputada en el Asiad Country Club de Busan, al igual que el norteamericano. Precisamente ambos llegaron al último día como los líderes del evento.

    Es por que ello que debieron medirse en el desempate para definir al campeón, donde Niemann brilló con un birdie en el primer hoyo de la definición.

    En total, el golfista nacional logró cuatro aciertos y sufrió un bogey a lo largo de este domingo. Mientras que Goch consiguió cinco descuentos, pero sufrió con dos tropiezos.

    De esta manera, el capitán de Torque GC alcanzó su octavo título personal en el LIV Golf, estirando su estatus como el más ganador individual de la historia del circuito, tres más que cualquier otro golfista. Su marca fue ensanchada principalmente durante un grandísimo 2025, donde consiguió cinco coronas.

    Una apretada disputa

    El chileno inició su jornada con una acertada primera mitad en el circuito surcoreano. Los birdies en las banderas 4, 6, 7 y 8 le permitieron ilusionarse con su primera corona del año.

    No obstante, a su vez, Goch se plantó como un duro escollo, con un rendimiento similar. Aciertos en los hoyos 1, 5, 6 y 8. Fue el primero en sufrir con un bogey, en el 9, pero Niemann respondió con un tropiezo en el 11 para finalizar su participación bajo par. El norteamericano volvió a caer en la tabla en el 12, pero se recuperó en el 16 e igualó al talagantino, estirando la definición al desempate.

    Más sobre:GolfLIV GolfPolideportivoJoaquín NiemannTalor GochTorque GCLIV Golf de Corea del SurLIV Golf de Korea

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