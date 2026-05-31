Gobierno de Bolivia aplaza mesa de diálogo con organizaciones sindicales por “falta de participación”

La Vicepresidencia de Bolivia anunció suspensión de la mesa de diálogo convocada para el domingo con las principales organizaciones sindicales que lideran las protestas que mantienen bloqueadas 90 carreteras haca más de un mes en La Paz y El Alto.

Desde el gobierno boliviano argumentaron que la suspensión se debe a la falta de participación de las organizaciones, específicamente la Central Obrera Boliviana (COB), que ha encabezado las protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“La decisión responde a la necesidad de generar las condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados, considerando además la suspensión del ampliado de la COB, previsto para este sábado 30 de mayo en la ciudad de El Alto”, apuntó la Vicepresidencia en un comunicado.

Es así que el encuentro fue aplazado sin fecha. Sin embargo, se señaló que ésta será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales.

En cuanto a la Vicepresidencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que actúan como facilitadores del proceso, reafirmaron su disposición a continuar promoviendo espacios de concertación y entendimiento.

Previamente, las tres instancias organizaron dos reuniones que no lograron avances por la exigencia de las organizaciones sociales de que se suspendieran las órdenes de aprehensión por terrorismo dictadas contra el líder de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar; ordenes que fueron suspendidas el pasado viernes por un juez.

Será este domingo en que la COB y Túpac Katari llevarán a cabo las asambleas donde determinarán la decisión de participar en la convocatoria del gobierno.

En el caso de la COB la asamblea o ampliado iba a celebrarse el sábado. Sin embargo, se aplazó para este domingo en La Paz por motivos de Seguridad. En concreto no había garantías de que no hubiera participantes infiltrados ajenos a la organización.

El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, donde los asistentes deberán presentar su respectiva acreditación para participar de la reunión.

Según la nueva convocatoria, el ampliado abordará cuatro puntos en su agenda: control de asistencia, lectura de correspondencia, análisis de la coyuntura actual y asuntos varios.

En tanto, la Federación Túpac Katari se reunirá el domingo en la ciudad de El Alto, en instalaciones del mercado de Santa Rosa, para analizar la situación política y social del país, además de definir acciones en el marco de las movilizaciones que se desarrollan en el departamento de La Paz.

Las protestas, iniciadas hace más de un mes, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos en La Paz y la vecina ciudad de El Alto.