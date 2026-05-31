Con actuación de Marcelo Bielsa incluida: el video con que Uruguay anuncia a los 26 jugadores que irán al Mundial
Sin mayores novedades, salvo la ausencia del histórico Nahitan Nández, la Celeste ya tiene al contingente que afrontará el torneo planetario.
Marcelo Bielsa revela su lista. A 11 días del comienzo del Mundial, Uruguay da a conocer la nómina de 26 jugadores que afrontará el máximo evento del fútbol a nivel planetario. Mediante un video, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la elección del entrenador.
El entrenador, quien en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para abordar la recta final del camino hacia el torneo, no incluyó mayores novedades respecto de los nombres que se habían anticipado en la prensa uruguaya. Entre las ausencias, por ejemplo, figura el histórico Nahitan Nández, una de las decisiones que más polvareda había levantado.
Con actuación de Marcelo Bielsa incluida: el video con que Uruguay anuncia a los 26 jugadores que irán al Mundial
La pieza está sonorizada por la canción Cielo de un solo color, cuya elección se realizó sobre la base de una encuesta aplicada a 900 mil hinchas, que realizó la AUF. Se impuso con el 70 por ciento de las preferencias al tema No te va a Gustar.
El video procura ser un guiño a la cultura y a la tradición futbolística del país oriental, con la presencia de varias figuras de todos sus ámbitos.
El registro lo cierra una especial actuación de Bielsa, quien aparece trasladándose en una bicicleta sobre el cierre de la pieza y asiente cuando se termina de entregar la convocatoria.
Arqueros
Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
Santiago Mele - Monterrey
Defensas
Ronald Araujo - Barcelona
José María Giménez - Atlético Madrid
Santiago Bueno - Wolverhampton
Sebastián Cáceres - América de México
Mathías Olivera - Napoli
Guillermo Varela - Flamengo
Matías Viña - River Plate (ARG)
Joaquín Piquerez - Palmeiras
Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
Federico Valverde - Real Madrid
Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
Manuel Ugarte - Manchester United
Emiliano Martínez - Palmeiras
Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
Nicolás De La Cruz - Flamengo
Agustín Canobbio - Fluminense
Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
Brian Rodríguez - América de México
Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
Darwin Núñez - Al-Hilal
Federico Viñas - Real Oviedo
Rodrigo Aguirre - Tigres
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