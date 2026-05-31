Marcelo Bielsa revela su lista. A 11 días del comienzo del Mundial, Uruguay da a conocer la nómina de 26 jugadores que afrontará el máximo evento del fútbol a nivel planetario. Mediante un video, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la elección del entrenador.

El entrenador, quien en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para abordar la recta final del camino hacia el torneo, no incluyó mayores novedades respecto de los nombres que se habían anticipado en la prensa uruguaya. Entre las ausencias, por ejemplo, figura el histórico Nahitan Nández, una de las decisiones que más polvareda había levantado.

Con actuación de Marcelo Bielsa incluida: el video con que Uruguay anuncia a los 26 jugadores que irán al Mundial

La pieza está sonorizada por la canción Cielo de un solo color, cuya elección se realizó sobre la base de una encuesta aplicada a 900 mil hinchas, que realizó la AUF. Se impuso con el 70 por ciento de las preferencias al tema No te va a Gustar.

El video procura ser un guiño a la cultura y a la tradición futbolística del país oriental, con la presencia de varias figuras de todos sus ámbitos.

El registro lo cierra una especial actuación de Bielsa, quien aparece trasladándose en una bicicleta sobre el cierre de la pieza y asiente cuando se termina de entregar la convocatoria.

Arqueros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensas

Ronald Araujo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América de México

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River Plate (ARG)

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América de México

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez - Al-Hilal

Federico Viñas - Real Oviedo

Rodrigo Aguirre - Tigres