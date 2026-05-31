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    Con actuación de Marcelo Bielsa incluida: el video con que Uruguay anuncia a los 26 jugadores que irán al Mundial

    Sin mayores novedades, salvo la ausencia del histórico Nahitan Nández, la Celeste ya tiene al contingente que afrontará el torneo planetario.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Marcelo Bielsa revela su lista. A 11 días del comienzo del Mundial, Uruguay da a conocer la nómina de 26 jugadores que afrontará el máximo evento del fútbol a nivel planetario. Mediante un video, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la elección del entrenador.

    El entrenador, quien en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para abordar la recta final del camino hacia el torneo, no incluyó mayores novedades respecto de los nombres que se habían anticipado en la prensa uruguaya. Entre las ausencias, por ejemplo, figura el histórico Nahitan Nández, una de las decisiones que más polvareda había levantado.

    Con actuación de Marcelo Bielsa incluida: el video con que Uruguay anuncia a los 26 jugadores que irán al Mundial

    La pieza está sonorizada por la canción Cielo de un solo color, cuya elección se realizó sobre la base de una encuesta aplicada a 900 mil hinchas, que realizó la AUF. Se impuso con el 70 por ciento de las preferencias al tema No te va a Gustar.

    El video procura ser un guiño a la cultura y a la tradición futbolística del país oriental, con la presencia de varias figuras de todos sus ámbitos.

    El registro lo cierra una especial actuación de Bielsa, quien aparece trasladándose en una bicicleta sobre el cierre de la pieza y asiente cuando se termina de entregar la convocatoria.

    Arqueros

    Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

    Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

    Santiago Mele - Monterrey

    Defensas

    Ronald Araujo - Barcelona

    José María Giménez - Atlético Madrid

    Santiago Bueno - Wolverhampton

    Sebastián Cáceres - América de México

    Mathías Olivera - Napoli

    Guillermo Varela - Flamengo

    Matías Viña - River Plate (ARG)

    Joaquín Piquerez - Palmeiras

    Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

    Mediocampistas

    Federico Valverde - Real Madrid

    Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

    Manuel Ugarte - Manchester United

    Emiliano Martínez - Palmeiras

    Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

    Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

    Nicolás De La Cruz - Flamengo

    Agustín Canobbio - Fluminense

    Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

    Brian Rodríguez - América de México

    Facundo Pellistri - Panathinaikos

    Delanteros

    Darwin Núñez - Al-Hilal

    Federico Viñas - Real Oviedo

    Rodrigo Aguirre - Tigres

    Más sobre:Mundial 2026UruguayMarcelo BielsaBielsaFútbolFútbol Internacional

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