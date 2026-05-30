Alejandro Tabilo tumba a la revelación de 17 años: vence a Moise Kouamé y se mete en octavos de final de Roland Garros

Alejandro Tabilo sigue a paso firme por Roland Garros. El chileno se impuso ante la promesa local Moise Kouamé, de 17 años, por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-5(9). La joya francesa fue la gran sensación en la arcilla parisina, pero se estrelló ante el nacional, que sigue su camino en el segundo Grand Slam del año tras un partidazo.

El zurdo llegó a la tercera ronda del certamen con una gran oportunidad por delante. Tras las eliminaciones de figuras como Jannik Sinner (1°) o Novak Djokovic (4°), el cuadro quedó completamente abierto para todos, sin ningún ya campeón de un major en octavos de final, una circunstancia impropia en los últimos años. Ahora, entre los 16 mejores, seguirá buscando la gloria.

Sin embargo, no sería sencillo. Tabilo se topó con un escollo con presente y futuro. Kouamé, considerado como una de las promesas del tenis mundial, se plantó ante el chileno sin problemas, con un juego poco común para sus 17 años. Con una gran velocidad de impacto y de piernas, una increíble capacidad atlética y una competencia táctica más que destacable.

A ello se sumó la cabeza del francés, crecido por un público absolutamente a su favor, que no le pesó el contexto. Y si bien no hubo mayores hostilidades hacia el chileno desde la grada (quizás porque nunca se encontró), fue un escenario adverso, también acrecentado por el talento del adolescente galo.

Kouamé tuvo dos opciones de quiebre en el tercer game, lo que comenzó a entusiasmar a un público ya encendido. Tras un ace, Tabilo terminó cediendo su servicio con una doble falta. Esta fue una muestra de lo que sería la primera parte de su jornada.

El chileno tuvo problemas a la hora de soltar los golpes y sufrió con numerosos errores no forzados. Se vio lejos de su mejor tenis y dejó crecer cada vez más al francés, de un talento enorme.

A Tabilo le costó el servicio, una de sus mayores virtudes y armas. Se vio mejor cuando trabajó más los puntos, sin tanto ataque directo, con tramos más largos. Ahí provocó apuros y fallas del galo, que también logró salir de apuros gracias a sus sobresalientes capacidades físicas y técnicas.

Kouamé volvió a quebrar en el séptimo game ante un Tabilo que no encontraba soluciones. Mientras lo veía jugar, le fue pavimentando el camino. Logró recuperar un quiebre en el octavo juego, pero el galo terminó por cerrar el parcial a su favor.

Tabilo saca la tarea adelante

Tabilo tampoco pudo cambiar el chip en el inicio segundo parcial ni tuvo la reacción necesaria para lograr desmoronar al francés. Desde su banquillo le pedían que tuviera más movilidad y mayor agresividad.

No obstante, Kouamé comenzó a enlazar varias doble faltas, lo que le dio vida al chileno. El zurdo aprovechó los errores del galo y quebró en el sexto game. Sin embargo, el tenista de 17 años recuperó el break al instante.

De todas maneras, a Tabilo le sirvió para darse cuenta de que sí podía. Comenzó por fin a soltar sus golpes y volvió a quebrar en el octavo juego. El chileno, sin jugar bien y muy lejos de su mejor tenis, logró igualar el encuentro. Sería un punto de inflexión.

Mientras Tabilo creció, Kouamé comenzó a diluirse. La tónica del primer set pareció desaparecer por completo. Las pelotas comenzaron a entrar y el nacional quebró en el quinto juego, pero el francés volvió a equiparar las acciones. Fue un trámite más igualado, pero el break fue suficiente para quedarse con el parcial.

El chileno dio un nuevo golpe y volvió a quebrar en el inicio del cuarto set. Fue una definición apretada. Golpe por golpe, palo por palo. Tuvo para un nuevo break en el cuarto, pero el galo lo sacaría adelante. Kouamé, alentado por un eufórico público, recuperó el quiebre en el octavo tras una serie de errores de Tabilo.

La definición se extendió hasta un tie break que fue de infarto, donde por detalles fue mejor el zurdo. Ahora, Tabilo buscará su paso a los cuartos de final. Se medirá con el vencedor del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y el estadounidense Brandon Nakashima (35°).