Neymar estará en el Mundial. La ratificación proviene del propio Carlo Ancelotti. El técnico italiano disipa las dudas respecto de la participación del astro del Santos, a quien esperó hasta última hora, precisamente por sus problemas físicos, para incluirlo en la lista de 26 jugadores que defenderán a Brasil en la cita norteamericana.

El atacante sufre una lesión muscular. Sin embargo, la proyección es que esté disponible para el segundo encuentro de la Verdeamarilla por la fase de grupos, ante Haití.

La folclórica respuesta de Carlo Ancelotti para ratificar la presencia de Neymar en el Mundial

"Antes de la convocatoria, recibimos un comunicado del Santos sobre un pequeño problema, un edema, y dejamos que el club gestionara el tema hasta el 27. Convocamos al jugador porque debía estar. Cuando llegó el 27, la CBF tomó conocimiento del problema, y nos hicimos cargo. Creemos que va a recuperarse pronto, está trabajando bien, está animado. Si no puede estar en el primer partido, estará en el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los 26 elegidos jugarán el Mundial”, enfatizó.

Consultado respecto del hipotético escenario de haber conocido el estado de Neymar antes de la convocatoria, recurrió a una folclórica frase. "En Italia decimos: ‘¿Tu abuelo tiene ruedas? Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un coche’. Neymar estaba entre los 26 elegidos el día del anuncio”, expresó.

Neymar genera dudas en Brasil de cara al Mundial. (Foto: Martino/Mexsport/Photosport) JAVIER GARCIA MARTINO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

En el mismo sentido, reforzó la convicción en la citación del ariete. “Convocamos a Neymar porque confiamos en su recuperación. No hubo presión externa, la presión es por resultados en el Mundial. Dejamos fuera jugadores importantes, pero tomamos la decisión sin influencias. La credibilidad de un entrenador depende de los resultados: si ganas, eres increíble; si no, menos increíble”, explicó.

Brasil disputará amistosos frente a Panamá, que cuenta con los ‘chilenos’ Cecilio Waterman y César Yanis, y Egipto, antes e enfocarse en lo duelos el

Para el choque ante los centroamericanos, Ancelotti confirmó la alineación: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira y Alex Sandro; Casemiro y Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. y Luiz Henrique.

“El once inicial será ese, y habrá sustituciones en la segunda parte”, detalló el seleccionador en la rueda de prensa previa al entrenamiento final.