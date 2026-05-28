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    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Probamos durante casi dos semanas la última bestia de electromovilidad urbana de la firma asiática, un gigante pintado de amarillo canario que redefine lo que esperamos de un transporte de dos ruedas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Fue prestado el 30 de abril de 2026, acompañado de su cargador, para reseñarlo como si fuera un teléfono. Costó subir los dos peldaños de la entrada, me contaron, porque pesa más de treinta kilos, exactamente 33,7 kg. El Xiaomi Scooter 6 Ultra es un monopatín macizo, mucho más grande que la generación inmediatamente anterior y fue pintado del coqueto amarillo canario de su primo mayor, el superdeportivo eléctrico Xiaomi SU7 Ultra.

    Fueron doce días. En total, siete viajes de ida y vuelta al diario. Aplanamos ciclovías, adelantamos yuppies ensimismados, esquivamos jardineros de Providencia en plena jornada laboral. Me acostumbré demasiado rápido a su doble suspensión, a calcular el tiempo ya no en estaciones o cuadras, sino en porcentaje de batería y canciones.

    Hay varias conclusiones de la experiencia. Lo primero es que el Xiaomi Scooter 6 Ultra es un monopatín realmente en esteroides, como si hubieran querido reinventarlo. Si me apuran: el mejor de los gama alta de las tres marcas que he probado, hasta el momento, por lejos.

    Cómo es el Xiaomi Scooter Ultra

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Visualmente es imposible que pase desapercibido. Es alto, grande, amarillo canario. Es un guiño estético explícito: esto no es un juguete para trayectos breves, es una declaración de ingeniería a escala urbana. Es una estructura maciza, robusta, que abandona cualquier pretensión de fragilidad y se abraza a una presencia imponente.

    En la calle, la experiencia es brutal. El gran acierto técnico de Xiaomi es la habitabilidad y el confort: si bien, el viaje es veloz y la potencia se siente literalmente con el viento pegando en la cara, la comodidad es total y la seguridad se siente en cada pieza del scooter.

    Hay un tema que leo poco en reseñas de estos equipos: la mayoría de los scooters, después de unos días de uso intensivo, aflojan en algunas de sus piezas y hay que apretarlos normalmente con la llave Allen que incluyen. Este scooter pasa de largo esa prueba de resistencia.

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Su autonomía, por otra parte, despeja cualquier ansiedad de rango. El ritual de cargarlo se redujo a dejarlo conectado de noche, una vez por semana. Solo dos veces en total durante todo el periodo de pruebas. Una eficiencia soberbia para el ritmo que impone la capital.

    Es literalmente un monopatín en esteroides, construido como si en las oficinas de diseño hubieran querido olvidarse del modelo de gama alta del año pasado para crearlo, de nuevo, desde cero.

    Tiene, por supuesto, dos o tres puntos al debe: uno, claramente, es el precio: $799.990 CLP. ¿El otro? Xiaomi todavía no exprime al máximo la app del equipo y sus posibilidades. Apenas un registro de km totales y un par de opciones de conducción asistida, pero nada más. Lo que se traduce como demasiado básica. El tercero, es hasta anecdótico: si vives en un piso en altura o en un edificio sin ascensor, el Xiaomi Scooter 6 Ultra es una bestia no tan amable de cargar cuesta arriba entre los brazos, tiene poca portabilidad y es un elemento a considerar si no cuentas con estacionamiento para ciclos.

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Probablemente sean apenas detalles. El resto -digamos: autonomía, potencia, suspensión, frenos y capacidad de carga- van realmente sobrados este año. Si estás evaluando comprar un scooter para tus viajes dentro de la ciudad, si vives cerca de una ciclovía y tu trabajo también queda cerca de una, no pierdas el tiempo y ponte a mirar este modelo. Podría simplificar tu día a día.

    Specs del Xiaomi Scooter 6 Ultra

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Estas son las especificaciones técnicas del Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra.

    EspecificaciónDetalle
    Motor (nominal / máximo)500 W / 1200 W
    Velocidad máxima25 km/h
    Autonomía máxima75 km (a 15 km/h) / 55 km (a 25 km/h)
    Capacidad de la batería12.5 Ah / 585 Wh
    Tiempo de carga10,5 horas (incluye cargador)
    Pendiente máxima25% de inclinación
    Neumáticos12” todoterreno
    SuspensiónDoble brazo oscilante (delantera y trasera)
    Sistema de frenadoFreno de disco (delantero/trasero) + E-ABS
    Resistencia al aguaCertificación IPX6
    PantallaTFT a color de 3 pulgadas
    ConectividadXiaomi Home App y Apple Find My
    Carga máxima del conductor140 kg
    Peso del producto33,7 kg
    Estatura recomendada120 - 200 cm
    Edad recomendada16 - 50 años

    Lee también:

    Más sobre:XiaomiXiaomi Scooter 6 UltraScootersElectromovilidadXiaomi Electric Scooter 6 UltraTecnologíaIPX6Xiaomi Home AppApple Find MyCiclosReview Tecnología

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