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    SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

    La operación, que había sido anunciada en octubre, consideró el desembolso de US$30,5 millones por parte de la empresa controlada por el grupo Luksic.

    Por 
    Patricia San Juan
    SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México.

    La empresa de servicios de remolcaje SAAM, controlada por el grupo Luksic, concretó la compra del 30% de las sociedades de Intertug, que operan en Colombia y México, con lo que ahora tendrá el 100% de la propiedad de dichas filiales.

    “Este es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento a 2030. Con el cierre de esta transacción, consolidamos nuestro liderazgo en la región. Nuestra meta es ampliar la presencia geográfica bajo un modelo operativo eficiente, flexible y sostenible, que destaque por su excelencia en una industria clave para el comercio mundial”, dijo el gerente general de SAAM, Hernán Gómez.

    La operación, que fue anunciada en octubre, consideró una inversión de US$30,5 millones se concretó tras el cumplimiento de los plazos estipulados y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, dijo la compañía.

    SAAM ingresó a la propiedad de Intertug en 2021 con la compra inicial del 70%, lo que marcó su entrada al mercado colombiano y complementó su presencia en México.

    A través de su división SAAM Towage, la compañía opera una flota que supera los 200 remolcadores distribuidos en más de 90 puertos de América. Anualmente, estas naves ejecutan más de 155.000 faenas, entregando un soporte crítico a diversos tipos de buques (portacontenedores, petroleros, graneleros, Ro-Ro y naves de GNL), además de prestar servicios especializados en exploración offshore y en el desarrollo de terminales de gas natural.

    Más sobre:SAAMGrupo LuksicIntertugRemolcadores

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