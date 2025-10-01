SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

La empresa de servicios de remolcaje SAAM, del grupo Luksic, alcanzó un acuerdo para la compra del 30% de las sociedades de Intertug, que operan en Colombia y México, con lo que ahora tendrá el 100% de la propiedad.

La operación por US$30,5 millones se enmarca en la estrategia de SAAM de avanzar en la consolidación de las operaciones de remolcaje y reforzar su liderazgo en ambos países, señaló la compañía.

En 2021, cuando se concretó la compra del 70% de las sociedades, la operación permitió a la compañía ingresar al mercado colombiano y complementar su presencia en México.

Con la excepción de una de las sociedades mexicanas, en que el cierre está sujeto a aprobaciones regulatorias, la transacción se concretará en un plazo máximo de 30 días.

SAAM Towage, cuenta con una flota de más de 200 remolcadores, presentes en más de 100 puertos de América. Estas naves realizan anualmente más de 150.000 faenas, prestando apoyo a una amplia gama de buques (portacontenedores, Ro-Ro, petroleros, de GNL, graneleros, etc.) y asistiendo en actividades de exploración offshore y en el creciente segmento de terminales de gas natural.