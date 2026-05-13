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    Política

    Cerro Castillo: cónclave liderado por Kast sella unidad del oficialismo para avanzar en megarreforma y seguridad

    El Presidente José Antonio Kast se reunió por más de dos horas con los parlamentarios y presidentes de los partidos oficialistas, para discutir el avance en el Congreso del Plan de Recontrucción Nacional y la cuenta pública del 1 de junio.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Minutos antes de las 20 horas de este martes, comenzaron a llegar a Cerro Castillo los senadores y presidentes de partidos que fueron invitados al cónclave oficialista encabezado por el Presidente, José Antonio Kast.

    La cita se concretó un día después de que el mandatario se reuniera en el Palacio Presidencial con los diputados republicanos en una cita que buscaba cerrar el flanco interno que abrió la pugna entre el timonel de la tienda, Arturo Squella, y su correligionario, el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Sin embargo, el encuentro del martes apuntó a tratar temas prioritarios de la agenda legislativa, como materias de seguridad y el Plan de Reconstrucción Nacional, que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se están revisando las más de 1.500 indicaciones que se han presentado desde la oposición. Asimismo, la conversación se centró, además, en la primera cuenta pública que realizará el Presidente Kast, el próximo 1 de junio.

    En la ocasión, en la que estuvo presente, además, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, tanto el jefe de Estado como el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, entregaron los lineamientos generales de la megarreforma y pusieron énfasis en la necesidad de trabajar en unidad.

    A la salida de la reunión -que se extendió por más de dos horas-, el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke sostuvo que en la ocasión “hablaron también los distintos representantes de los partidos políticos, incluidos Johannes Kaiser por el lado de los nacional libertarios, los más a la derecha, por decirlo así, y Johanna Pérez por el lado de los Demócratas y todos los partidos que estamos entremedio, precisamente, para apoyar este plan y tratar de sacarlo adelante con la discusión que, por supuesto, tiene que darse también en el Congreso”.

    En tanto, el senador independiente Rojo Edwards, relevó a 24H la unidad existente en el oficialismo, en busca de la reactivación económica del país. “Eso le da la fortaleza a este grupo de senadores y también de presidentes de partidos, que claramente estamos demostrando unidad de propósito para efectos de esta gran, si usted quiere, reforma que esperamos que eche a andar nuevamente a Chile”.

    Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI), relevó que en la cita “no hubo ningún cuestionamiento, porque las dudas fueron despejadas con el liderazgo del Presidente Kast y salimos contentos, conformes, porque vimos disposición a una actitud de fortalecer la unidad con lealtad”.

    La timonel de RN, Andrea Balladares, destacó que en la reunión se realizó “un muy buen trabajo, claramente con un enfoque en el plan, en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica y también los desafíos hacia la cuenta pública”.

    Su par de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, en tanto, sostuvo que el cónclave estuvo marcado por un “muy buen ambiente, mucha espiritu de unidad, mucha conciencia de que el proyecto de reconstrucción es realmente importante, que hay que sacarlo adelante lo más rápido posible, para que podamos empezar a ver los resultados en materia de empleo”

    “Estamos alineados, estoy optimista respecto a la agenda legislativa, espero que el discurso del 1 de junio refleje el espíritu que tuvimos acá”, agregó.

    Finalmente, la presidenta de Demócratas, diputada Joanna Pérez, abordó la amplitud de la cita en pos de hacer frente a los desafíos que enfrenta el país.

    “Nosotros valoramos la apertura, la amplitud. Nosotros no somos de derecha y nunca hemos pretendido serlo. Hemos dicho que somos un partido de centro, que tiene propuestas, que tiene también liderazgo, que se pone a disposición a los desafíos que tiene Chile”, sostuvo.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio Kastsenadoresmegarreformacuenta pública

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