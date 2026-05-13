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    Bombardeos israelíes dejan 13 muertos en el sudeste de Líbano: un niño entre las víctimas

    El Ministerio de Sanidad libanés también denunció que Israel atacó directamente a un equipo de la Defensa Civil, causando la muerte de dos personas.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Imagen referencial. Ataques de Israel en el Líbano.

    Al menos trece personas, incluido un niño, murieron y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más sudoriental de Líbano, como consecuencia de los bombardeos de Israel perpetrados este martes.

    Esto, pese al alto el fuego, contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

    En la ciudad de Nabatiye, donde la Defensa Civil había confirmado la muerte de dos de sus sanitarios, fallecieron tres personas más y otras dos han resultado heridas, incluida una sanitaria, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria recogido por la agencia estatal libanesa NNA.

    Al calor de este ataque, el Ministerio de Sanidad libanés denunció en una breve nota que Israel “atacó directamente al equipo de Defensa Civil en la ciudad de Nabatiye, causando la muerte de dos sanitarios y provocando heridas a una sanitaria mientras intentaban rescatar a una persona herida que posteriormente falleció”.

    Paralelamente, un ataque aéreo israelí contra Jibshit, en el propio distrito de Nabatiye, acabó con la vida de cuatro personas, incluido un ciudadano sirio y un soldado cuyo fallecimiento ya había sido anunciado por las Fuerzas Armadas libanesas. Además, el bombardeo dejó heridas a otras doce personas.

    Asimismo, un tercer ataque más al sur, en la localidad de Kfar Dunin, en el distrito de Bint Jbeil, dejó cuatro víctimas mortales, incluido un niño, y otros dos heridos.

    Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, en Washington, en el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

    Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a más de 2.880 personas y herido a otras 8.787, según el último balance publicado este martes por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteLíbanoIsraelHezbolá

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