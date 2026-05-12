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    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    El piloto volverá a sus orígenes en la tradicional prueba, donde compartirá con otro histórico: Jeremías Israel.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Chaleco López y Jeremías Israel correrán en Atacama. Foto: Desafío del Desierto.

    Este lunes se realizó el lanzamiento del Rally Desafío del Desierto 2026, uno de los eventos más longevos del país. La actividad se llevó a cabo en el hall principal del Mall Sport hasta donde llegaron pilotos, auspiciadores, organización e invitados.

    En la instancia se dieron a conocer las novedades para esta nueva versión, que cumple 25 años, donde estuvieron presentes varios de los historicos pilotos dakarianos, Jeremías Israel, Francisco “Chaleco” López, Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa.

    El evento Off-Road es de gran relevancia en Chile y ha logrado consolidarse como la competencia de motos de mayor trayectoria y jerarquía en el país y también un punto de partida para muchos de los más destacados pilotos chilenos en el mundo del rally.

    La edición del cuarto de siglo promete ser aún más emocionante, desafiante y exigente, especialmente para aquellos que enfrentarán las imponentes dunas y desafíos de la Región de Atacama. La ciudad de Copiapó y sus alrededores serán el escenario natural del certamen.

    La fecha escogida para esta nueva versión será entre el 25 al 28 de junio, contará con cuatro etapas y con más de 600 kilómetros que tendrán que recorrer los participantes. Cabe mencionar que todos los recorridos son enviados con anticipación a las autoridades competentes para su aprobación.

    Dentro de las grandes novedades de este año, Chaleco López, quien corrió la primera versión, estará presente en la vigesimaquinta edición donde hará equipo con su amigo y piloto, Jeremías Israel, ambos en moto.

    Cita histórica

    Desde su primera edición en el año 2000, el Rally Desafío del Desierto ha crecido no solo en número de participantes, comenzando con 70 corredores, una cifra que se ha incrementado hasta los 200 pilotos en la actualidad.

    También ha crecido en la diversidad de categorías, que ahora incluyen motos de Enduro, ATVs (4 ruedas), UTVs (Buggies), Big Trail de más de 650cc entre otras.

    La pausa en el 2020 debido a la pandemia no hizo más que aumentar la ansiedad y el entusiasmo por el regreso del evento, que se reanudó en 2021 post pandemia, sigue creciendo y se mantiene totalmente vigente.

    Más sobre:Desafío del DesiertoRallyChaleco LópezJeremías IsraelRuy Barbosa

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