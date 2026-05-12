Remezón en España: el camarín del Real Madrid le baja el pulgar a Valverde y exige su salida tras pelea con Tchouaméni

La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha generado un quiebre al interior del camarín del Real Madrid. Según ha informado la prensa española, algunos jugadores clave del equipo merengue habrían solicitado la salida del uruguayo del equipo tras el conflicto que acabó con el charrúa en un centro hospitalario por un golpe en la cabeza.

Por ejemplo, el periodista de Marca, Ramón Álvarez de Mon, informó en su cuenta de X que “hay jugadores con peso en el vestuario del Real Madrid que piden al club la salida de Valverde este verano (europeo). Tema muy delicado de gestionar por el recorrido de Valverde en el Madrid”.

Por otro lado, Ok Diario compartió que “la posibilidad de que salga este verano vendido está encima de la mesa, pero el club blanco en ningún momento le regalará. No se lo puede permitir. Si llega una oferta, se analizará y, si se considera lo suficientemente importante, se compartirá con el jugador para tomar la mejor decisión. No obstante, el futuro entrenador madridista también tendrá la última palabra”, aseguraron.

En cuanto al presente inmediato, agregaron que “no jugará ni contra el Oviedo este jueves, ni frente al Sevilla el domingo y, obviamente, tampoco contra el Athletic de Bilbao en la última jornada. La próxima vez que se vista de corto será con Uruguay”.

A su vez, El Periódico Mediterráneo indicó que Valverde ya había generado resquemor al interior del club cuando cuestionó el trabajo de Xabi Alonso como técnico de la escuadra.

“El uruguayo se quejó en rueda de prensa de tener que jugar como lateral derecho en Kazajistán, algo que denunció antes del partido ante el Kairat. Allí un sorprendido Xabi le castigó con la suplencia al día siguiente. Y cuando le mandó calentar, el charrúa se negó a hacerlo, faltando al respeto al técnico, al vestuario y al club. Ese día le tomaron la matrícula en las oficinas del club”, indicaron.

Europa, a la espera

Si finalmente Real Madrid decide dejar partir a Federico Valverde, lo hará esperando un trato económico acorde y en ese sentido hay varios clubes que lo tienen en carpeta.

Tal como indica Teamtalk, el Arsenal es el equipo que sigue más de cerca la situación y está muy interesado en fichar a Valverde para la Premier League. También aparecen en Europa Chelsea, Manchester City y PSG.

Por otro lado también se habla que el estilo de juego del uruguayo estaría acorde a lo que Vincent Kompany exige en el sistema del Bayern Múnich.

De todas maneras, aseguran que la decisión de vender o no a Valverde también pasará por la opinión del técnico. Álvaro Arbeloa se encuentra cuestionado y todo apunta a que José Mourinho regresará para intentar controlar la situación del equipo. Si bien no hay un acuerdo concreto, sí han existido acercamientos.

Eso sí, el Benfica no pretende dejarlo salir a menos que el Madrid pague su salida, tasada en 3 millones de euros.