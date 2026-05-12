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    Política

    Alvarado acusa una “acción dilatoria” en el Congreso ante “tsunami” legislativo en megaproyecto y hace llamado a la “seriedad”

    El ministro del Interior infirió que la mayoría de las indicaciones ingresadas serían "de forma" y no tendrían relación con "el fondo" del proyecto. Pese a las más de mil enmiendas, afirmó que los plazos de tramitación se mantendrán.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una maratónica jornada tuvo el lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, puesto que sus integrantes debían procesar las cerca de 1.500 indicaciones ingresadas por parlamentarios al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    En un inicio se informó que el plazo para ingresar las enmiendas era hasta el mediodía del lunes, sin embargo, posteriormente se aclaró a los legisladores que estas podían ser presentadas hasta el momento de las votaciones. En ese escenario, asesores y parlamentarios aseguraban anoche que las indicaciones podrían alcanzar las 1.700.

    El exorbitante número fue calificado como un “tsunami” de indicaciones, y provocó críticas en el Ejecutivo. Así lo expresó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    En dialogo con radio Pauta, Alvarado señaló que le parece “extraña” esta conducta del Parlamento.

    “Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, indicó.

    En ese sentido, manifestó que “claramente aquí hay una acción deliberada, dilatoria. Yo fui parlamentario, y siento que uno tiene que tener cierto grado de seriedad en las cosas que presenta”, aseveró.

    Incluso el ministro planteó que se “atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto (...) son indicaciones de forma o para hacer presente un punto que todo el mundo sabe“, sostuvo.

    Para Alvarado, los parlamentarios estarían intentando que “los plazos que tiene establecido el gobierno, con las urgencias del proyecto, se vayan prolongando”.

    No obstante, afirmó que “las urgencias hay que cumplirlas”. En consecuencia, señaló que “si está este número de indicaciones, el presidente de la comisión tendrá que citar las veces y las oportunidades que correspondan para cumplir ese plazo que tiene”.

    Con ello, afirmó que los plazos de tramitación se mantendrán.

    “Si están tan activos los parlamentarios, no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas. Bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando, que lo hagan”, sostuvo.

    Más sobre:Ministerio del InteriorCongresoClaudio Alvarado“tsunami” legislativo

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