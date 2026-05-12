El 33% de los inspectores de seguridad municipal son exuniformados y Las Condes concentra la mayor cantidad de patrullas

En medio de la crisis de seguridad que ha vivido el país durante los últimos años, la seguridad municipal ha tomado un rol fundamental, principalmente, en las labores preventivas y de primera respuesta. En ese sentido, durante el año pasado el Congreso aprobó el proyecto de Seguridad Municipal impulsado por el Ministerio de Seguridad, normativa con la que se buscaba normar el trabajo de inspectores municipales.

En ese contexto, recientemente Carabineros -a través del Ministerio de Seguridad- remitió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados un informe en el cual da cuenta del número de funcionarios de seguridad municipal que actualmente operan en el país.

En cifras del Departamento de Coordinación con la Seguridad Municipal (OS-14), hasta enero de este año, el número de inspectores municipales asciende a 3.071 funcionarios , los cuales se encuentran repartidos a nivel país.

Si bien la policía uniformada no entrega el número por región o comuna, sí da cuenta -a solicitud de los diputados- de una cifra llamativa. Del total, 775 son exfuncionarios de Carabineros, mientras que otros 256 son exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En total, según las citadas estadísticas, 1.031 personas que actualmente se desempeñan como inspectores municipales, es decir, el 33,5% , son exuniformados ya sea de Carabineros o las FF.AA.

La mirada de los municipios

Para Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChm) “las cifras entregadas por Carabineros probablemente responden exclusivamente a la categoría tradicional de ‘inspectores municipales’, tal como existía antes de la nueva Ley de Seguridad Municipal. Sin embargo, hoy el ecosistema de seguridad municipal es bastante más amplio y contempla cerca de 8 mil personas a nivel nacional”.

En esa línea, el también alcalde de Zapallar plantea que “ la demanda estimada de inspectores municipales asciende aproximadamente a 6.200 funcionarios como piso mínimo nacional (...) el principal desafío no es sólo aumentar dotaciones, sino avanzar decididamente en profesionalización, formación, estandarización operativa y coordinación institucional”.

Municipalidad de La Reina

Sobre las razones para recurrir a exuniformados, Alessandri afirma que “más que una preferencia por exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, lo que los municipios han buscado históricamente son perfiles con experiencia en disciplina operativa, gestión de crisis, patrullaje preventivo y trabajo en contextos complejos (...) estas instituciones poseen formación especializada en seguridad interior, primeros auxilios, atención a víctimas, resolución de conflictos y uso racional de la fuerza, todo ello bajo estándares normativos y de derechos humanos”.

Para el senador Andrés Longton (RN), quien presidía la Comisión de la Cámara de Diputados cuando oficiaron a Seguridad, “acá se producen básicamente dos fenómenos uno positivo, en donde la experiencia de un uniformado en retiro es puesta al servicio de la comunidad ante cortas carreras, pero por otro lado negativo ya que se ha producido un desincentivo por la condición laborales, principalmente remuneraciónal lo que ha producido una migración al sector privado, lo que debe ser una prioridad corregir. Así lo ha expresado el Presidente José Antonio Kast, para así recuperarnos de estas bajas postulaciones e incremento de deserciones”.

Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

Para Aldo Vidal, general (r) de Carabineros y coordinador del comité técnico de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, “el ex uniformado tiene un alto componente de servicio público, vocación de servicio y por sobre ello una identidad con las tareas de seguridad. Por lo mismo, se integra porque quiere seguir en actividades vinculadas a su proceso de formación, tiene identidad con la prevención y ve en la seguridad municipal una prolongación de su actividad profesional”.

“El beneficio para los municipios de contar con un funcionario con este perfil está a la vista, requieren de menos instrucción, tiene las conductas básicas de entrada, están dispuestos asumir riesgos, muchos de ellos tienen disciplina consiente. Y ven en estas responsabilidades casi siempre un reconocimiento ciudadano por generar prevención y llegar oportunamente cuando se les necesita”, agrega Vidal.

Opinión que comparte el magíster en Criminología, Jorge Tobar, quien asegura que el alto porcentaje de funcionarios de exuniformados en seguridad municipal “da cuenta que las municipalidades están asumiendo con mucha seriedad los desafíos de una ley que eleva el nivel de exigencias y responsabilidades en el ejercicio de las funciones que deben ejercitar”.

En esa línea, platea que el principal beneficio de recurrir a exfuncionarios para la seguridad municipal es “la carga de conocimientos y experiencia que excarabineros pueden aportar a ello es muy valioso: la decisión profesional en el ejercicio del uso de la fuerza, el desescalamiento de los conflictos y la precisión de un análisis táctico de la situación, no se encuentra entre los oponentes que provienen de la vida civil”.

“En menor medida, los ex militares también agregan valor con la rigurosidad en la aplicación de los métodos y su estricta disciplina de trabajo. Todo ello es sumamente beneficioso, siempre que el actuar de todos los miembros de la seguridad municipal este basado en el plan de seguridad pública municipal respectivo, estrategia que debe ser el marco normativo y decisional de todas sus acciones”, agrega el también general (r) de Carabineros.

La distribución vehicular

El reporte del OS-14 de Carabineros también da cuenta, por primera vez, del número de vehículos de seguridad municipal que existe por comuna. Hasta ahora, tal y como han planteado diversos alcaldes, existe un número disparar de dicha distribución, algo que confirman las cifras de la policía uniformada.

Según detalla el oficio, hasta enero hay 2.252 vehículos de seguridad municipal, los que se distribuyen, principalmente en la Región Metropolitana. Carabineros afirma que del total de vehículos municipales, el 536 de estos están en las comunas de “Santiago Este”, es decir, en el sector oriente de Santiago . Los otros 499 en la zona “Santiago Oeste”, que corresponde al sector poniente de la capital.

A nivel regional, y fuera de la RM, Valparaíso, con 248 carros, es la región con más vehículos de seguridad municipal, seguido del Biobío (164), el Maule (145) y O’Higgins, con 113. Las comunas de la Región de Arica y Parinacota son las que suman menos, 14 autos de seguridad municipal.

En detalle, y a nivel comunal, algunas comunas concentran un mayor número de patrullas. El listado lo encabeza Las Condes, con 60 unidades, seguido de Colina (58), La Florida (55), Providencia (49), Vitacura (45), Puente Alto (41), Santiago (39), Lo Barnechea (37) y Viña del Mar y Chillán con 32 vehículos cada una.

En caso contrario, hay nueve comunas que no tienen ningún auto de seguridad municipal , listado en el que se encuentra Juan Fernández, Isla de Pascua, Tirúa, Fresia, Chile Chico o San Gregorio. Más arriba en el listado, existen otras 66 comunas que tienen sólo un vehículo municipal para seguridad, como Putre, Canela, Panquehue, Peumo, Rauco, entre otras.

Sobre las razones de estas diferencias, para Alessandri “evidentemente existen diferencias importantes entre municipios, y ello responde principalmente a las enormes brechas de capacidad financiera y presupuestaria que existen entre las comunas del país”.

“Las comunas con mayores ingresos propios pueden desarrollar flotas más robustas y sostener modelos operativos permanentes. Sin embargo, muchas comunas vulnerables, rurales o aisladas enfrentan altos niveles de demanda de seguridad con capacidades materiales significativamente menores”, agrega el presidente de la Achm, destacando que programas del Ministerio de Seguridad y de los gobiernos regionales “cumplen un rol clave”.