Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

Una querella de oficio por el femicidio consumado ocurrido en Buin interpuso la dirección regional metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en el marco de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

“Como SernamEG, condenamos este femicidio y todo acto de violencia contra las mujeres. Por ello, como Servicio contribuiremos activamente al proceso judicial en que somos querellantes, velando para que la familia tenga acceso a la justicia y que el responsable no quede impune ”, sostuvo la directora regional (s) del SernamEG metropolitano, Patricia Olate.

Añadiendo que “como Servicio tomamos conocimiento (...) activándose la coordinación interinstitucional para brindar la primera acogida a la familia de la víctima y poner a su disposición todo el apoyo psicosocial que se requiere en un momento como este”.

La autoridad regional confirmó que se interpuso una querella de oficio, detallando que se trata de la cuarta acción judicial que se presenta en la Región Metropolitana en el marco de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Hasta la fecha, se han interpuesto 9 querellas de oficio.

Olate comentó, además, que el Servicio iniciará los trámites para conceder, en el marco de la Ley 21.565, la pensión de protección y reparación para los hijos menores de edad de la víctima.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que el presunto autor fue detenido tras permanecer prófugo poco más de 24 horas.

Desde la PDI indicaron respecto a la captura del sospechoso que “se tomó conocimiento de que el imputado había huido a la comuna de Buin, luego a la comuna de Rengo, donde permaneció durante el transcurso del día. Luego de esto, se tomó conocimiento de que el imputado se había trasladado hasta la comuna de San Bernardo, donde fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios en la vía pública”.

Desde SernamEG reiteraron el llamado a denunciar situaciones de violencia de género a través del 133 de Carabineros y el 134 de la Policía de Investigaciones. Además, recordaron que el fono 1455 SernamEG Te Orienta entrega atención gratuita, confidencial y especializada todos los días del año.