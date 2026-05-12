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    Apertura de nuevos locales impulsa las ventas de comida rápida, pero el consumo promedio cae

    En el primer trimestre la actividad del sector tuvo un aumento de 5,3% frente a igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Apertura de nuevos locales impulsa las ventas de comida rápida, pero el consumo promedio cae.

    Las ventas reales de comida de servicio rápido registraron un crecimiento anual de 5,3% el primer trimestre, reflejando un inicio de año positivo para el sector, aunque con señales de desaceleración hacia marzo, según el indicador de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), elaborado por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

    En efecto el trimestre fue de más a menos, con un alza de 7,4% real anual enero, de 7,3% en febrero y de 1,4% en marzo.

    El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, señaló que “las cifras del primer trimestre del año muestran que la industria de comida rápida continúa dinámica y con capacidad de adaptación, incluso en un escenario donde los consumidores siguen actuando con mucha cautela en sus decisiones de gasto. El crecimiento de 5,3% en las ventas refleja una mayor actividad y flujo de consumidores, impulsado principalmente por más transacciones y apertura de locales, más que por un aumento en el gasto promedio por compra, lo que evidencia un consumidor más sensible al precio y muy enfocado en promociones y formatos más convenientes”.

    Más locales

    De hecho, el sector tuvo un incremento de 11,3% anual en el número de boletas y una expansión de 8,2% en la cantidad de locales, mientras que las ventas en términos de locales equivalentes volvieron a caer, registrando una baja real anual de 4,8%.

    Picallo añadió que “al mismo tiempo, vemos una industria cada vez más competitiva, donde las empresas deben hacer mayores esfuerzos en eficiencia, innovación y experiencia de servicio para mantener su desempeño. Pese a ello, el sector sigue mostrando resiliencia y consolidándose como un termómetro relevante del consumo cotidiano, con un canal digital que ya forma parte estructural del negocio gastronómico y una demanda que continúa activa en términos de frecuencia de compra”.

    Respecto a los canales de venta, el formato presencial continúa predominando, mientras que el canal digital mantiene una participación estable y consolidada dentro de la operación del sector, evidenciando que la transformación tecnológica ya forma parte estructural del negocio gastronómico.

    En el primer trimestre a nivel nacional un 74,9% de las ventas fueron presenciales, en línea con el trimestre anterior, un 7% se realizaron a través de canales digitales propios y un 18,1% a través de plataformas externas.

    Ventas de comida rápida

    Consumo Promedio

    El consumo promedio por boleta (expresado en pesos de marzo 2026) llegó a $8.592 en el primer trimestre, cayendo un 3,9% real respecto a igual trimestre de 2025 y dando cuenta de un alza trimestral marginal de 0,9%.

    En la Región Metropolitana, el consumo promedio por boleta durante el primer trimestre del año fue de $8.277 experimentando una baja anual de 4,3% y una caída trimestral de 3,8%. 

    Por su parte, en regiones el consumo promedio durante el mismo período alcanzó los $8.907, con una baja de 3,6% real respecto a igual trimestre de 2025 y marcando un alza de 5,6% respecto al trimestre anterior.

    En cuanto al número de boletas se ve un alza de 11,3% anual, en parte influida por el aumento en el número de locales, con un incremento de 10% en regiones y un alza de 12,9% en la Región Metropolitana.

    Más sobre:ComercioVentas de comida rápida

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