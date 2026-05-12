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    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    Los controladores de la productora DG Medios, Carlo y Giancarlo Gianiso, junto a Live Nation proyectan construir un centro de eventos para 4.700 personas directamente sobre la estación de Metro Ñuñoa. Tendrá el concepto de “open box”, es decir, cualquier productor u empresa podría arrendar el espacio a futuro.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Foto DG Medios Ñuñoa

    Ñuñoa concentra cada vez más el interés de la industria musical, lo que se refleja en la intención de la Santiago Music Hall SpA, sociedad de propiedad de Carlo y Giancarlo Geniso, presidente y vicepresidente de DG Medios de instalarse en la comuna.

    La sociedad busca construir y operar un centro de eventos de tipo teatro, el cual estará emplazado directamente sobre la estación de Metro Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

    El diseño del edificio contempla cuatro niveles sobre la superficie y tres niveles subterráneos. El proyecto es de la familia Geniso junto a Live Nation y para su funcionamiento, dispondrá de infraestructura independiente, lo que incluye salas técnicas, sistemas propios y circulaciones verticales mediante escaleras y ascensores.

    El proyecto lo lleva adelante Santiago Music Hall SpA, cuyo representante legal es Giancarlo Geniso Pedulla.

    La iniciativa se dio a conocer luego de que el titular ingresara una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para determinar si el proyecto debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el documento, la empresa indica que la nueva estructura se apoyará sobre los pilares tipo cruceta ya existentes del Metro, los cuales, según sus estudios, tienen las dimensiones y capacidades estructurales necesarias para soportar las cargas adicionales.

    Según el mismo documento, el proyecto considera una inversión de US$35 millones.

    Las instalaciones permanentes del recinto incluirán una sala de conciertos, un sector de backstage, áreas de atención al público, oficinas administrativas, estacionamientos vehiculares y zonas técnicas de servicio. Además, contará con servicios higiénicos conectados a la red pública de agua potable y alcantarillado.

    Durante su fase de operación, el recinto está concebido para albergar diversas actividades de recreación, tales como obras de teatro, conciertos, exposiciones de arte y encuentros culturales.

    Según la consulta de pertinencia ingresada al SEA se estima que la fase de construcción demorará 12 meses. Se proyecta una afluencia máxima de público de 4.700 personas en las dependencias y salas del recinto.

    La familia Geniso y Live Nation buscan que este sea el primero centro de eventos de este tipo en Chile, bajo el concepto de “open box”. Es decir, cualquier productor u empresa podría arrendar el espacio a futuro.

    Sociedades

    La trayectoria de la sociedad detrás del nuevo centro de eventos se remonta al 14 de septiembre de 2020. En esa fecha, Consorcio de Operaciones y Desarrollo de Recintos SpA y Carlos Geniso SpA -representada por Carlos Geniso López- constituyeron la firma bajo el mismo nombre de la primera. Con un capital inicial de $1.000.000 y una duración indefinida, la entidad nació con el foco en la construcción, administración y desarrollo de concesiones, además de la producción de espectáculos y la venta de tickets.

    Bajo la administración de Carlos y Giancarlo Geniso Pedulla, la sociedad inició recientemente un proceso de transformación.

    El 12 de enero de 2026, se redujo a escritura pública un acta de junta extraordinaria de accionistas (celebrada originalmente en junio de 2025) para ampliar el objeto social. La modificación incorporó actividades de inversión y ejecución de obras de ingeniería y edificaciones. Asimismo, se robusteció su giro hacia el área del entretenimiento, sumando la producción de conciertos, danza y obras de teatro.

    El paso final de esta evolución ocurrió el 23 de marzo de 2026, cuando ante la 13ª Notaría de Santiago, la sociedad oficializó su cambio de nombre a Santiago Music Hall SpA.

    Fundador

    Carlos Geniso fundó DG Medios en 1992 en Chile. La empresa organiza espectáculos en Latinoamérica. En la actualidad, la compañía ha producido conciertos de artistas como The Rolling Stones, Whitney Houston, Roger Waters, Björk, Paul McCartney, U2, Phil Collins, The Police, Katy Perry, Iron Maiden, Bruno Mars, Radiohead y Rosalía.

    En diciembre de 2019, Live Nation adquirió una participación en la propiedad de DG Medios. De acuerdo a su página web, la unión de los recursos de Live Nation con el alcance de DG Medios busca aumentar la oferta de entretenimiento en Chile y brindar experiencias a los asistentes.

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