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    Culto

    Jamiroquai se presentará en septiembre en el Claro Arena

    La agrupación concretará su sexta venida al país. Lee aquí las coordenadas de venta de entradas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Jamiroquai

    Novedades para los seguidores de Jamiroquai, una de las agrupaciones más inquietas e ingeniosas de los 90, capaz de hermanar certeras dosis de funk, onda disco, pop para la pista y rock bailable.

    El colectivo inglés liderado por “Jay” Kay se presentará el martes 15 de septiembre en el Estadio Claro Arena de la Universidad Católica, tal como adelantó Culto hace algunos días. Será su sexta vez en el país. Su última visita fue en 2018 en un comentado paso por el Festival de Viña.

    jamiroquai

    Se trata del retorno en 2026 del recinto a los grandes espectáculos en vivo, luego de convertirse en una coordenada ineludible de la escena durante el año pasado.

    En ese lapso, recibió las visitas de Lionel Richie, Ricky Martin, Rod Stewart, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs y Toto. Ahora será el turno de Jamiroquai.

    La preventa exclusiva será en Caja Los Andes, desde este miércoles 13 de mayo a las 10.00 horas.

    La preventa exclusiva Claro también parte este miércoles 13 a las 10.00 horas.

    La venta general es este viernes 15 a las 10.00 horas. Todas las modalidades a través de Puntoticket.

    Más sobre:JamiroquaiClaro ArenaUniversidad CatólicaMúsicaMúsica culto

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