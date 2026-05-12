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    Política

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    La secretaria de Estado llamó a tener "cuidado" al referirse al caso, y añadió que ella prefiere "ser más cauta" en torno a la información de la investigación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    5 MAYO 2026 MINISTRA DE SERDURIDAD, TRINIDAD STEINERT, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sostuvo este martes que esperarán una “conclusión final” en la investigación por la muerte del suboficial mayor Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (36), quien falleció en Puerto Varas tras recibir un impacto balístico en la cabeza.

    En las inmediaciones del ex Congreso Nacional, tras asistir a la comisión de Seguridad del Senado, la secretaria de Estado fue consultada por los antecedentes y peritajes que reveló un reportaje televisivo de T13, donde se identificó que el arma utilizada fue la del propio funcionario.

    Además, la llamada al 133 que alertó sobre la presencia de personas consumiendo alcohol se realizó desde un teléfono que estaría “asociado” al propio Figueroa.

    Ante ello, la ministra Steinert declaró que “es una investigación reservada, yo les pido tener mucho cuidado acá; yo también, efectivamente, somos querellantes, pero en ese sentido esperar y tener cautela mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal; yo prefiero ser más cauta”.

    “Reitero, es una investigación reservada; por ahora no me voy a pronunciar sin perjuicio de que efectivamente somos querellantes, pero es muy delicado, así que vamos a esperar hasta tener una conclusión final”, sentenció la secretaria de Estado.

    Más sobre:Puerto VarasCarabinerosTrinidad SteinertJavier Figueroa

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