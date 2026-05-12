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    En estado “grave” la pasajera francesa de crucero que dio positivo por hantavirus

    Por el momento la paciente, de más de 65 años y con una comorbilidad previa, recibe oxigenación artificial, un pulmón artificial y derivación sanguínea, según la prensa francesa.

    Por 
    Europa Press
    Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

    Las autoridades de Francia han informado este martes que la pasajera francesa que viajaba en el crucero MV Hondius y que dio positivo por hantavirus de tipo Andes se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de la capital, París, siendo su pronóstico “grave”.

    “La paciente presenta hoy la forma más grave del cuadro cardiopulmonar”, ha explicado Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat Claude Bernard, durante una rueda de prensa en el Ministerio de Salud francés.

    El especialista ha detallado que por el momento la paciente, de más de 65 años y con una comorbilidad previa -no ha especificado cuál o cuáles-, recibe oxigenación artificial, un pulmón artificial y derivación sanguínea, según han recogido los medios franceses.

    La ministra de Salud, Stéphanie Rist, ha precisado que hay identificados hasta 22 ciudadanos franceses, incluyendo menores, como casos de contacto. Ocho de ellos formaban parte del vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, mientras que el resto viajaron a bordo del vuelo entre la capital sudafricana y Ámsterdam del mismo día. Todos ellos están actualmente bajo observación en el hospital.

    Otros cinco franceses que viajaban a bordo del crucero han sido puestos en aislamiento en el Hospital Bichat Claude Bernard de París tras ser repatriados, incluida la mujer que permanece en estado “grave”. Los otros cuatro pasajeros han dado negativo por hantavirus.

    Rist ha indicado además que “no hay indicios” que sugieran que hay una circulación generalizada del virus en Francia, insistiendo en que los casos identificados por la OMS corresponden a pasajeros. “Se realizarán pruebas a todos los contactos estrechos que aún no se hayan sometido a ellas”, ha aseverado la ministra.

    Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado durante declaraciones a la prensa desde Kenia, donde se encuentra de viaje, que el Gobierno ha tomado “las decisiones correctas”. “La situación está bajo control”, ha argüido, instando así a la coordinación a nivel europeo.

    Más sobre:FranciahantaviruscruceroMV HondiusHospital Bichat Claude BernardStéphanie RistMacronMundo

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