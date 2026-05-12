Leiva retrocede y no presentará censura contra Cristián Araya (republicano) en comisión de Seguridad

Pocos días estuvo rondando en la cabeza del diputado Raúl Leiva (PS) la censura contra el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (republicano).

El reclamo que había hecho el diputado socialista se originó por una citación extraordinaria -el martes de la semana pasada- para abordar el proyecto de aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.

El argumento que entregó el presidente de la comisión para realizar esa convocatoria especial era que debían sesionar para efectos de votar el proyecto en particular y así evitar su envío a la sala sin articulado.

Como contrapartida, Leiva reprochó que, si bien Araya tenía la facultad de citar cuatro horas antes, debido a que la iniciativa en discusión estaba con urgencia “suma”, el impedimento era un acuerdo de comité que establece que no se puede sesionar de forma especial en paralelo al horario ordinario de comisión, que es de 15.00 a 17.00 horas.

Por ello, pidió que se declare nula la sesión que tuvieron ese martes.

Ante ello, Araya sostuvo que conversó sobre el episodio con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien le concedió el punto a Leiva.

“Efectivamente..., hay un acuerdo de comités que impide citaciones en paralelo a comisiones que están teniendo lugar”, dijo Araya, quien anunció que la sesión quedó nula y que se citará a otra reunión.

La principal razón para que Leiva retrocediera es que, derechamente, no tiene el respaldo de acuerdo a los equilibrios políticos al interior de la comisión.

Integrantes

La Comisión de Seguridad tiene seis integrantes que pertenecen a las filas de gobierno: el propio Araya, Enrique Basaletti (indep. republicano) y Chiara Barchiesi (republicana), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Cretton (UDI) y Mauro González (RN).

La otra diputada de derecha, pero que formalmente no es de las huestes de gobierno es Gloria Naveillán (libertaria). Todos ellos le permiten a La Moneda controlar ese espacio legislativo que es clave para el gobierno de José Antonio Kast.

El resto de los integrantes son Leiva, Jaime Araya (ind. -PPD), Bernardo Salinas (ind. -PC), Tatiana Urrutia (FA), Patricio Pinilla (DC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG).

Con ese cuadro, Leiva debía conseguir el respaldo de otros dos parlamentarios. Ante el fracaso de esas gestiones, el socialista retrocedió y Araya podrá seguir presidiendo la estratégica comisión de la Cámara.