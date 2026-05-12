El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

Durante años, las recomendaciones dietéticas han ubicado en el mismo saco el azúcar de los jugos de fruta y el de las bebidas gaseosas .

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, los clasifica como “azúcares libres”, bajo la premisa de que “se comportan igual en nuestro organismo y alcanzan la circulación sanguínea de manera similar, produciendo la misma respuesta metabólica”.

Sin embargo, una investigación reciente liderada por Francisco A. Tomás-Barberán, profesor de Investigación del CSIC, pone en duda esa equivalencia.

El estudio sugiere que la matriz natural del jugo de fruta –es decir, el conjunto de fibras, minerales y compuestos fitoquímicos presentes en él– modifica la forma en que el azúcar se absorbe en el cuerpo .

El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

“Quisimos determinar si los azúcares del zumo de naranja 100%, aquel que contiene sólo los propios de la fruta, se absorben de manera diferente que los añadidos de una bebida”, explica el investigador.

¿Son iguales estos azúcares?

La respuesta fue afirmativa: la matriz natural del zumo “tendría un beneficio clave en nuestro organismo: una absorción de glucosa más lenta y, por lo tanto, picos más bajos” .

El trabajo comparó cuatro bebidas en un grupo de jóvenes sanos: zumo de naranja 100%, una mezcla con 50% de jugo natural, una bebida con 0% de jugo (solo azúcares añadidos) y una bebida control con glucosa disuelta en agua.

Todas contenían 25 gramos de azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa), pero diferían en la proporción de componentes propios de la fruta.

Los resultados mostraron diferencias claras. Quince minutos después de la ingesta, el nivel de glucosa tras consumir el jugo 100% natural fue significativamente inferior al de la bebida sin zumo .

También se observó una reducción progresiva en el pico máximo de glucosa: mientras la glucosa en agua alcanzó 134,6 mg/dL y la bebida azucarada 121,6 mg/dL, el jugo 100% natural lo atenuó hasta 113,8 mg/dL.

“Cuanto mayor es la proporción de componentes de la matriz natural del zumo, mayor es el efecto reductor del pico de glucosa en sangre, aplanando la curva de glucemia”, resume Tomás-Barberán.

El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio. Foto: REUTERS.

¿Por qué sucede esto?

El estudio apunta a varios mecanismos moleculares.

Por un lado, los polifenoles del zumo, como la hesperidina y la narirutina, interfieren con transportadores de glucosa como SGLT1 y GLUT2, compitiendo con el azúcar para entrar en el torrente sanguíneo.

Por otro, minerales como potasio, magnesio y calcio favorecen el funcionamiento de las bombas celulares que facilitan la entrada de glucosa en tejidos como el músculo.

Además, trazas de fibra y el pH del jugo natural pueden ralentizar el vaciamiento gástrico.

Advertencias del estudio

Más allá de los promedios, el equipo detectó algo relevante: no todos los participantes reaccionaron igual.

Los investigadores distinguieron entre “respondedores altos”, que presentan picos elevados tras consumir azúcar, y “respondedores bajos”, cuyos niveles se mantienen más moderados .

En los primeros, el efecto protector de la matriz del jugo natural fue claro; en los segundos, apenas hubo diferencias entre el zumo y la bebida azucarada.

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“Nos estamos alejando de un mundo de alimentos ‘buenos’ y ‘malos’ hacia uno de ‘respondedores diversos’”, afirma el autor.

El zumo 100% “es una entidad biológicamente distinta, no simplemente un refresco natural con azúcares”.

Eso sí, el propio investigador advierte una limitación: el estudio se realizó en hombres jóvenes y sanos.