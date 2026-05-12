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    Diputados ofician a la CMF para conocer avances del sistema de finanzas abiertas

    Los diputados piden informar “los plazos establecidos para su implementación”, así como las razones que “han generado la demora en la implementación correspondiente”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    CMF multa a Santander y Bci por no remitir antecedentes requeridos en investigaciones penales Andres Perez

    Una serie de detalles respecto de los plazos de implementación del sistema de finanzas abiertas exigieron a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) los diputados de la denominada Bancada Startup.

    La instancia está conformada por su presidente, el diputado Diego Schalper, así como los diputados Marisela Santibañez (IND), Patricio Briones (PDG), Constanza Schonhaut (FA), Gael Yeomans (FA), Eduardo Durán (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), Héctor Ulloa (PPD), Gonzalo Winter (FA), Raúl Leiva (PS), Pier Karlezi (PNL) y Andrea Parra (PPD).

    En concreto, el oficio solicita se informe “los plazos establecidos para su implementación”, las razones que “han generado la demora en la implementación correspondiente”; así como detalles respecto del estado “actual de avance del proceso de implementación, indicando las materias, actos administrativos u otros instrumentos que se encuentren pendientes para la entrada en funcionamiento del sistema”.

    Asimismo, solicitaron “se coordine una reunión presencial para poder discutir sobre este asunto, idealmente con los antecedentes debidamente remitidos en respuesta a las preguntas antedichas”.

    Mediante un comunicado, Schalper, declaró que “hemos remitido este oficio no solo porque nos interesa la pronta implementación de la ley, sino que además porque estamos convencidos de que una sistema de finanzas abiertas mejora el acceso al crédito para las familias de clase media y de los sectores vulnerables.”

    En ese mismo sentido, la diputada Marisela Santibañez planteó que “democratizar el acceso al financiamiento es una prioridad para el desarrollo de Chile y por eso vamos a empujar con fuerza que el sistema de finanzas abiertas se implemente a la brevedad”.

    “Queremos que Chile avance decididamente hacia un sistema financiero más moderno, competitivo e inclusivo. El sistema de finanzas abiertas puede transformarse en una gran oportunidad para los emprendedores, las startups y también para millones de usuarios que merecen mejores servicios y más alternativas”, señalaron desde la Bancada Startup.

    Más sobre:RegulaciónSistema de Finanzas AbiertasCMFDiputadosBancada Startup

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