Decretan prisión preventiva para tres ciudadanos colombianos por secuestro de joven en San Miguel

La justicia decretó este martes la prisión preventiva para tres ciudadanos colombianos imputados por su presunta participación en el secuestro de un joven de 19 años ocurrido en la comuna de San Miguel.

El hecho se registró alrededor de las 21.00 horas en calle Brigadier de la Cruz, donde la víctima fue abordada y retenida al interior de un vehículo, según registros de cámaras de seguridad.

La investigación quedó a cargo del OS-9 de Carabineros, cuyas diligencias permitieron la detención de cuatro personas en el centro de Santiago: tres de nacionalidad colombiana y una venezolana.

Durante la formalización, encabezada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el fiscal Jorge Martínez detalló que “logramos la detención de cuatro imputados, los que tendrían participación en los hechos”.

“Se solicitó la prisión preventiva de tres de los imputados, muy en concordancia con lo que señaló la propia víctima en relación a la participación que tenían los tres imputados con mayor participación” , agregó el persecutor.

La cuarta persona quedó sujeta a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arraigo nacional y firma periódica.

Retención en Lo Prado y exigencias de dinero

Según detalló el fiscal ECOH, el joven declaró inicialmente que no conocía a sus captores y que fue trasladado hasta una vivienda en la comuna de Lo Prado, donde fue intimidado mientras los secuestradores contactaban a su familia para exigir dinero.

“La víctima señala que logra la individualización de manera parcial, por decirlo así, ya que se encontraba con la cabeza tapada con una polera según su declaración”, explicó Martínez.

El persecutor agregó que “él indica que una de las mujeres que participa en los hechos lo habría amenazado e instigaba a los otros sujetos a que le dispararan”.

De acuerdo con la investigación, una segunda mujer también habría colaborado posteriormente en las extorsiones dirigidas a la familia de la víctima, mientras otro de los imputados habría participado directamente en la intimidación y retención del joven.

Respecto del cuarto detenido, el fiscal señaló que sería un conductor de aplicación.

“La víctima indica que este sujeto llega de manera posterior en el momento en que se realiza el traslado, que es cuando son abordados por funcionarios policiales y se logra el rescate de la víctima”, explicó Martínez.

Tres sitios clave en la investigación

La Fiscalía detalló que existen al menos tres lugares relevantes para esclarecer los hechos.

El primero corresponde al punto donde el joven fue abordado en San Miguel. El segundo es el domicilio en Lo Prado donde permaneció retenido y desde donde se habrían realizado las extorsiones.

El tercer sitio corresponde al sector de Almirante Barroso con Agustinas, en Santiago Centro, donde Carabineros interceptó el vehículo en que trasladaban a la víctima y concretó su rescate.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.